Gorąco, ale miejscami również deszczowo i wietrznie. Jest jeszcze jeden problem [Prognoza IMGW na 18.09.2023]

W niedzielę (17 września 2023 r.) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformował, że Polska znalazła się na skraju wyżu znad Rosji, a od zachodu stopniowo zaczęła nasuwać się nad nasz kraj zatoka niżowa. Z południa napłynęło ciepłe powietrze pochodzenia kontynentalnego. Będzie to miało wpływ na temperatury, które będą z nami w poniedziałek. Pogoda na początek tygodnia jest dość optymistyczna, choć synoptycy zwracają również uwagę na niepożądane zjawiska meteo. Sprawdziliśmy, w których regionach będzie najgorzej.

Eksperci IMGW podają, że w poniedziałek, w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, pod koniec dnia na północnym zachodzie duże. - Tam możliwe przelotne opady deszczu. Rano lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 500 m. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do 60 km/h - podają synoptycy w prognozie na 18 września. Mieszkańcy zachodnich województw powinni się zaopatrzyć w parasole. Na szczęście nie ma mowy o burzach, ani też o gwałtownych ulewach.

Pogoda na jutro. Temperatura 18.09.2023

W województwach lubuskim, zachodniopomorskim i w centrum kraju termometry pokażą wartości zbliżające się do granicy 30 stopni. Upałów jednak najpewniej nie będzie. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 24°C do 29 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich Karpat do 22°C - czytamy w prognozie synoptycznej IMGW na poniedziałek.

Pod względem temperatur wciąż mówimy o typowo wakacyjnych warunkach. Ci, którzy zdecydowali się na późne wczasy będą zadowoleni. Ciepło będzie m.in. na Pomorzu, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 18/19 września

W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na zachodzie duże lub całkowite. Postępujące od zachodu opady deszczu i lokalnie burze, tylko na wschodzie do rana bez opadów. Prognozowana wysokość opadów około 10 mm. Temperatura minimalna od 13°C do 18°C, w rejonach podgórskich Karpat do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat porywy do 60 km/h, na szczytach do 70 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.