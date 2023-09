Choć dla wielu wakacje już się skończyły, to jednak pogoda wciąż zachęca do wypoczynku m.in. nad polskim morzem. Tak wynika z prognozy na weekend (16/17 września 2023 r.), którą opracowali eksperci IMGW. W sobotę i niedzielę, na terenie całego kraju temperatury maksymalne przekroczą 20 stopni. Słońce będzie wygrywało walkę na niebie i spokojnie przebije się przez nieliczne chmury. Najcieplej będzie na zachodzie i w centrum kraju - nawet do 28 stopni Celsjusza. Jeżeli macie wolny weekend, to warto zrobić sobie przynajmniej krótkie wczasy.

Prognoza IMGW na weekend 16-17 września. Dobre wieści pogodowe

- Polska będzie pod wpływem wyżu, którego centrum rozbuduje się nad Europą Wschodnią. Napływać będzie przetransformowane powietrze polarne morskie, suche na północy i wschodzie, nieco wilgotniejsze na południu i zachodzie kraju. Ciśnienie zacznie spadać - tak wynika z prognozy IMGW na sobotę, 16 września. Synoptycy nie spodziewają się opadów deszczu, wiatr momentami może wiać z umiarkowaną prędkością.

W niedzielę na północy zaznaczy się płytka zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym. Deszcze możliwe są jedynie na Lubelszczyźnie, w Tatrach i Beskidach. Warto się wybrać nad morze - tam temperatury w okolicach 23-25 stopni, zachmurzenie małe i umiarkowane. Jeszcze cieplej w centrum, na wschodzie, zachodzie i południu - nawet do 28 stopni Celsjusza. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.