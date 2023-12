Nadchodzi ocieplenie! Eksperci podali datę. Wcześniej rozpęta się pogodowy armagedon

Prognoza IMGW. Zrobi się cieplej, ale wcześniej pogoda będzie niebezpieczna

Prognoza IMGW na weekend mówi o śniegu, który - jak podają eksperci - "od zachodu będzie przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz". Opady będą marznące i mogą wywoływać gołoledź. Po weekendzie odczujemy ocieplenie, ponieważ już w poniedziałek (11 grudnia) termometry w zachodniej części kraju pokażą 7-8°C. Niestety, nie zabraknie też chwil z porywistym wiatrem.

Zanim nastąpi ocieplenie, przed nami typowo zimowa aura w piątek (8 grudnia). Tego dnia spadnie śnieg, jedynie na południowym zachodzie bez opadów. W zachodniej, południowej i w centralnej części kraju do południa mogą utrzymywać się marznące mgły, które ograniczą widzialność do 200 m. Na termometrach maksymalnie od –6°C na północnym wschodzie, około –1°C w centrum, do 1°C na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr słaby, jedynie w Sudetach porywy do 60 km/h. Uwaga na śliskie drogi i chodniki!

W sobotę (9 grudnia) śnieg we wschodnich regionach kraju. W pozostałych regionach "opady śniegu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowo marznącego i powodującego gołoledź". Uwaga na mgły, które w południowej części kraju mogą ograniczać widzialność do 300 m. Termometry pokażą maksymalnie od –4°C na wschodzie, około 0°C w centrum, do 3°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.

Dynamiczną pogodę eksperci z IMGW prognozują w niedzielę (10 grudnia). Sporo chmur i śnieg, przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoledź. Zrobi się cieplej. Temperatura maksymalna od –1°C na północnym wschodzie, około 2°C w centrum, do nawet 6°C w zachodniej części Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Po weekendzie nadal sporo opadów. W poniedziałek (11 grudnia) w północnej, wschodniej i południowej części kraju deszcz ze śniegiem. Mogą to być opady marznące, którym towarzyszyć będzie gołoledź. Na pozostałym obszarze kraju deszcz. Już bez mrozu w ciągu dnia. Temperatura maksymalna od 0°C w rejonach podgórskich do 8°C w regionach zachodnich. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni.

Podobna pogoda w kolejnych dniach. We wtorek i w środę (12-13 grudnia) wciąż sporo opadów, ale przeważnie deszczu. Na termometrach temperatura nieznacznie powyżej zera do nawet 7°C na zachodzie.

W czwartek (14 grudnia) mróz wróci, ale tylko na północnym wschodzie. Najcieplej na zachodzie i nad morzem. Tam termometry pokażą do 4°C. W południowych i zachodnich regionach opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze więcej chwil ze słońcem.

Źródło: IMGW

