Śnieg i marznący deszcz, a w nocy pojawi się to! [Prognoza IMGW na piątek, 8.12.2023]

Na piątek (8 grudnia 2023) IMGW zapowiada zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami pojawią się słabe opady śniegu, na zachodzie i południowym zachodzie możliwe opady deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego, powodującego gołoledź. Uwaga kierowcy oraz piesi - chodniki i drogi będą śliskie. Należy zachować ostrożność. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od - 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 1°C na zachodzie. Na delikatny plus mogą liczyć mieszkańcy Wrocławia, Szczecina, Zielonej Góry i okolic. Najzimniej będzie w Suwałkach, Białymstoku i w Warmińsko-Mazurskiem. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h.

Prognoza pogody na noc z piątku na sobotę 9/10 grudnia 2023

Noc z piątku na sobotę nie będzie spokojna. Synoptycy prognozują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, podobnie jak w ciągu dnia słabe opady śniegu. Na zachodzie opady śniegu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i lokalnie deszczu marznącego, powodującego gołoledź. Lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -9°C na północnym wschodzie do -4°C w centrum i 0°C na zachodzie. Możliwy jest dwucyfrowy mróz - w rejonach podgórskich Karpat termometry pokażą około -10°C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. W Sudetach wiatr w porywach do 65 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Warto śledzić ostrzeżenia IMGW. Prognozy na weekend podamy niebawem w naszym serwisie.