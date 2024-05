Wyraźna zmiana w pogodzie. O takich warunkach zdążyliśmy zapomnieć

Nie ma co ukrywać - powrót do pracy po majówce w towarzystwie opadów deszczu i burzowych klimatów to nic przyjemnego. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że pogoda już się "wyszumiała". Prognozy na środek tygodnia są dużo lepsze od tych z poniedziałku, czy wtorku. Problemy, związane z warunki atmosferycznymi odnotujemy jedynie w nocy. Z wtorku na środę, na krańcach popołudniowych początkowo możemy się natknąć na zanikający, przelotny deszcz. W dolnych rejonach Małopolski nawierzchnia może być śliska. Uwaga - temperatura minimalna wyniesie od 0°C, 1°C na północy, koło 4°C w centrum do 8°C na południu. - Na północy, północnym wschodzie oraz miejscami w centrum przygruntowy spadek temperatury od -3°C do -1 stopnia Celsjusza - alarmuje IMGW. Jeżeli zapomnieliście o minusowych temperaturach, to zima delikatnie nam o nich przypomni. Na tym koniec pesymistycznych wieści. Kolejne godziny wyglądają dużo lepiej!

Są groźne dla zdrowia i mogą zaatakować nawet na placu zabaw! Jak ochronić się przed kleszczami?

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na środę, 8 maja 2024 r.

Na taki dzień Polacy długo czekali. Nie ma ani słowa o opadach deszczu, a tym bardziej o burzach. Słońce częściej przebije się przez chmury, parasole mogą zostać w szafach. Po bardzo chłodnej nocy, wartości na termometrach zrobią się typowo wiosenne. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 12 stopni Celsjusza, 14°C na północnym wschodzie i na Podhalu, około 17°C w centrum do 19°C na zachodzie i południu. Najcieplej powinno być na Dolnym Śląsku oraz w województwach lubuskim i opolskim. Zadowoleni będą również mieszkańcy województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, śląskiego i małopolskiego. Tam temperatury osiągną pułap 17-18 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. Eksperci z IMGW nie wspominają o silniejszych porywach, które gościły u nas 5, 6 i 7 maja. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

Nagły powrót zimy do Polski. Mróz chwyci niespodziewanie, wiemy kiedy to nastąpi