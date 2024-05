Nagły powrót zimy do Polski. Mróz chwyci niespodziewanie, wiemy kiedy to nastąpi

Pogoda na dziś: Burze z gradem i ulewne deszcze to nie wszystko. Wiemy, gdzie będzie najgorzej

Ostrzeżenie I stopnia przed przymrozami wydano dla niemal całej północnej części kraju, z wyjątkiem zachodniej części województwa zachodnio-pomorskiego. "Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 0°C, przy gruncie od -3°C do -1°C" - czytamy w komunikacie IMGW. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje od północy 8 maja (środa) do godz. 6 rano. Prawdopodobieństwo tego zjawiska meteorolodzy oszacowali na 80 procent.

Niskie temperatury są szczególnie groźne dla osób bezdomnych. Policjanci apelują o reagowanie na sytuacje, w których ktoś bezdomny, nietrzeźwy, albo chory potrzebuje pomocy. Wystarczy zadzwonić na numer 112.

Zimna Zośka 2024 i zimni ogrodnicy

- Te przymrozki, które będziemy obserwować kolejnymi nocami, głównie z wtorku na środę i środy na czwartek, będą spowodowane napływem powietrza wręcz pochodzenia arktycznego do Polski północnej. Niestety - typowa sytuacja majowa z tzw. zimnymi ogrodnikami czy zimną Zośką, gdzie od północy atakuje nas to arktyczne powietrze - oceniła w rozmowie z PAP synoptyczka IMGW Anna Woźniak.

Białystok. Kwietniowy atak zimy. Osiedle zasypane śniegiem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.