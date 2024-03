Mnóstwo opadów i marznący deszcz, a potem wydarzy się to! Złapaliśmy się za głowy [Prognoza IMGW na 12.03.2024]

Po niezbyt przyjemnym początku tygodnia, pogoda ma kolejne niepożądane niespodzianki. Eksperci z IMGW przekazali, że bieżący tydzień przyniesie nam prawdziwy rollercoaster. Widzimy to m.in. w prognozie na noc z poniedziałku na wtorek. Pojawią się opady deszczu, na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem i tam również lokalnie możliwe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. - Na krańcach południowych miejscami prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm. Na krańcach zachodnich miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów - alarmuje IMGW. Możliwe są spadki temperatur poniżej zera, zwłaszcza na Podlasiu. A co nas czeka w ciągu dnia? Dobrych wieści nie ma zbyt wiele.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na wtorek, 12 marca 2024

Z prognozy IMGW na 12 marca wynika, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie na ogół duże, większe przejaśnienia odnotujemy na zachodzie. Po raz kolejny przydadzą nam się parasole, ponieważ okresami opady deszczu (wyjątki jedynie na zachodzie i północy).

- Miejscami na południu prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm. Na krańcach północno-wschodnich lokalnie deszcz ze śniegiem, wysoko w Tatrach śnieg i tutaj przyrost pokrywy śnieżnej o około 7 cm. Wiatr na wschodzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, na pozostałym obszarze na ogół słaby, z kierunków północnych - prognozują synoptycy z IMGW.

Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza, 5°C na północnym wschodzie i częściowo północy, na przeważającym obszarze kraju od 8°C do 10°C, najcieplej na zachodzie i południu, około 12°C. Z dużych miast najlepsze wieści mamy dla Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego i Szczecina. Zdecydowanie chłodniej w okolicach Suwałk i Białegostoku. Warto obserwować mapę z alertami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w kontekście intensywnych opadów. Nasi dziennikarze będą rzecz jasna analizować mapy i podawać komunikaty w serwisie pogoda.se.pl.

