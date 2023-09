Burze, nawet 20 mm deszczu i jeszcze to! Pogoda pokrzyżuje plany [Prognoza IMGW na 19.09.2023]

Jak informuje portal twojapogoda.pl, w najbliższy weekend (23-24 września) "dojdzie do starcia gorących i chłodnych mas powietrza". Efektem tego będzie potężne ochłodzenie, ulewne deszcze, a także burze. Pogoda podzieli Polskę na pół. We wschodnich regionach kraju nadal będzie czuć lato. Termometry na Podlasiu, Mazowszu, Małopolsce czy Podkarpaciu pokażą 24-27 stopni Celsjusza. Z kolei mieszkańcy zachodnich województw poczują już jesień, i to w najgorszym wydaniu - z deszczem i drastycznymi spadkami temperatury. Na Pomorzu, Wielkopolsce czy Dolnym Śląsku termometry pokażą zaledwie kilkanaście stopni. Tam, oraz na południowym wschodzie kraju spaść może nawet 20-30 mm deszczu. Możliwe będą lokalne podtopienia. Opadom towarzyszyć mogą burze, grad i silny wiatr.

Prognoza na weekend. Niedziela (24 września) chłodna i deszczowa w całym kraju

Niedziela (24 września) chłodna i deszczowa będzie już w całym kraju. Na termometrach od zaledwie 14 stopni w górach do 20 stopni Celsjusza w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Nadal będzie padać, ale już nie tak obficie jak w sobotę. Przy deszczu i wietrze odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa.

Dobre wiadomości są takie, że po weekendzie wróci do nas piękna i słoneczna pogoda. Widać to chociażby w prognoza numerycznie od ECMWF, zaprezentowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Źródło: TwojaPogoda.pl / IMGW

Prognoza numeryczna od #ECMWF👉 Droga czapko i ciepła🧥 kurtko, możecie dalej odpoczywać i cieszyć się zasłużonym urlopem w szafie! My kontynuujemy #wrzesień z klapkami🩴 i szortami🩳#pogoda #IMGW #IMGWCMM pic.twitter.com/VXO9dzeqmR— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) September 19, 2023

