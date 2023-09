Burze, nawet 20 mm deszczu i jeszcze to! Pogoda pokrzyżuje plany [Prognoza IMGW na 19.09.2023]

Z najnowszych prognoz wynika, że przed nami załamanie pogody w Polsce. Temperatura w najbliższych dniach spadnie, a aura będzie przypomina nam o początku kalendarzowej jesieni. Takiej pogody, nawet po załamaniu, życzyliby sobie mieszkańcy Syberii. W ostatnich dniach spadki temperatury i wzrost pokrywy śnieżnej miał miejsce chociażby w Norylsku, jednym z najzimniejszych i najbardziej depresyjnych miast na świecie. Norylsk położony jest 300 kilometrów na północ od koła polarnego, w północnej Rosji. Zima w tym miejscu przypomina koszmar. Ciemność, potężne zaspy i mróz sięgający 50 stopni to ponura codzienność mieszkańców. Jak przypomina portal twojapogoda.pl, Norylsk leży na szerokości geograficznej północnego krańca Skandynawii i środkowej Grenlandii.

W najzimniejszych regionach Syberii zima uderzyła już... w lipcu. Wtedy spadł tam pierwszy śnieg. Prognozy na najbliższe dni są jeszcze gorsze. Spadnie od 50 do 80 cm śniegu, a termometry pokażą 20 stopni poniżej zera. W tej części świata w najbliższych miesiącach pogoda będzie tylko gorsza. W październiku już w niemal połowie Rosji spadnie śnieg, a temperatura spadnie do 30 stopni poniżej zera. - W samym środku zimy w Jakucji spodziewamy się co najmniej minus 60 stopni - przypomina twojapogoda.pl.

