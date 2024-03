Końcówka zimy ze śniegiem i przenikliwym chłodem! Fatalna pogoda nie odpuszcza [Prognoza IMGW na 19.03.2024]

Choć do końca kalendarzowej zimy zostało już zaledwie kilkadziesiąt godzin, to jednak ta pora roku postanowiła przypuścić kontratak w Polsce. Prognozy na początek bieżącego tygodnia były dalekie od idealnych i najnowsza analiza synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dotycząca 19 marca zdaje się je potwierdzać. Już w nocy z poniedziałku na wtorek, termometry na Podkarpaciu wskażą zaledwie -5 stopni Celsjusza. Cieplej będzie nad morzem, tam szansa nawet na delikatny plus. Na wschodzie kraju miejscami wystąpią słabe opady śniegu, przejściowo możliwy deszcz ze śniegiem. Uwaga kierowcy - na północnym zachodzie pojawią się mgły, utrudniające widoczność. Dotyczy to m.in. województwa zachodniopomorskiego. Warto zdjąć nogę z gazu i dokładnie obserwować otoczenie. A co nas czeka w ciągu dnia?

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na wtorek, 19 marca 2024

W ciągu dnia zima powalczy z... jesiennym klimatem. Na wschodzie kraju odnotujemy sporo chmur i tam też pojawią się słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz. Parasole mogą się również przydać w centrum kraju. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni, na zachodzie kraju skręcający na południowo-wschodni i wschodni - podaje IMGW w prognozie na 19 marca.

To prawdopodobnie ostatni dzień w tym tygodniu bez dwucyfrowych temperatur na plusie. Wartości maksymalne ukształtują się na poziomie od 1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu i Podhalu, około 6 w centrum, do 9°C w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. W najzimniejszych rejonach Polski przydadzą się najcieplejsze kurtki, a nawet czapki, szaliki i rękawiczki. Wygląda na to, że powrót wiosny zbiegnie się z przejściem na wiosenny kalendarz. Przypomnijmy - stanie się to 21 marca. Prognozy na ten czas i pogodę na Wielkanoc będziemy aktualizować w naszym serwisie.

