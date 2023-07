Jedź na urlop jak najszybciej. W sierpniu czeka na Ciebie deszcz i chłód

Lipiec jeszcze trwa, ale już zapowiada się na jeden z najcieplejszych w historii. Jak informuje portal twojapogoda.pl, "średnia temperatura powietrza na obszarze całego kraju może przekroczyć 1,5 stopnia powyżej normy wieloletniej". W dodatku opadów było jak dotąd niewiele. Lipiec 2023 to miesiąc gorący i suchy. Czy w sierpniu 2023 możemy liczyć na podobną pogodę? Niestety, potwierdza się to, o czym informowaliśmy w artykule: Pogoda na sierpień 2023: Srogie rozczarowanie! Wakacje nad morzem znowu się tak skończą. Sierpień 2023 nie będzie nas rozpieszczać piękną pogodą.

Sezonowe prognozy NOAA sugerują spore zmiany zmiany w pogodzie na sierpień 2023. Zmiany pojawią się już na przełomie miesiąca. Temperatury wrócą do normy wieloletniej, czyli niewiele ponad 20 stopni Celsjusza. To sporo, ale do upałów, jakie mieliśmy w Polsce w środku lipca daleko. - Szczególnie chłodno zapowiada się pierwszy tydzień sierpnia, ponieważ anomalie temperatury mogą być ujemne, więc będą dni z temperaturami nawet poniżej 20 stopni, a w dodatku pochmurne, deszczowe i wietrzne - czytamy w artykule na twojapogoda.pl. Szczególnie mokre ma być południe, ale także wschód i północny zachód kraju. Taka pogoda uprzykrzy wypoczynek w Polsce, ale może pomóc w walce z suszą.

To złe wieści dla turystów, którzy na początku sierpnia 2023 planują urlop w Polsce. Zazwyczaj najniższe temperatury są nad morzem i w górach. Jeśli w całym kraju termometry pokażą poniżej 20 stopni Celsjusza w ciągu dnia, oznacza to, że nad Bałtykiem i w Tatrach zrobi się jeszcze zimniej. Uczucie chłodu potęgować będą opady deszczu.

Czy w sierpniu 2023 są szanse na upały? Tak, ale - według najnowszych prognoz długoterminowych - dopiero pod koniec miesiąca. Wówczas temperatura wzrośnie, ale upałom mogą towarzyszyć gwałtowne burze.

Źródło: TwojaPogoda.pl / NOAA

QUIZ. Umiesz przewidzieć pogodę? Te sposoby to wiedza z podstawówki. Znać mniej niż 5, to po prostu wstyd! Pytanie 1 z 10 Grupa przyjaciół siedzi wokół ogniska, z którego dym opada w kierunku ziemi. Oznacza to, że: Mogą spokojnie siedzieć tam całą noc, do rana nie spadnie deszcz. Lepiej, żeby ciepło się ubrali, nadchodzi silne ochłodzenie. Nie nacieszą się ogniskiem zbyt długo, wkrótce zacznie padać deszcz. Dalej