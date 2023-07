Nadciągają burze z gradem! Do tego wichury do 80 km/h, a to nie wszystko. Eksperci przekazali fatalne prognozy [Prognoza IMGW na 12.07.2023]

Jak informuje portal twojapogoda.pl, do Polski wkroczy niebawem wyż, który przyniesie nam słoneczną i suchą pogodę, a co za tym idzie - bardzo wysokie temperatury. Wyż wkroczy do nas w piątek (14 lipca), ale swoją siłę pokaże w weekend (15-16 lipca). Przed nami najgorętszy weekend tego lata.

W sobotę (15 lipca) termometry w większości regionów Polski pokażą 30-35 stopni Celsjusza. Najchłodniej we wschodniej części kraju, ale i tak bardzo ciepło - od 27 do 29 stopni. Jeszcze gorętsza zapowiada się niedziela (16 lipca). Afrykański żar przesunie się do centrum i wschodnich regionów kraju. Tam na termometrach 32-36 stopni Celsjusza. Chłodniej w zachodniej Polsce. Tam 26-29 stopni Celsjusza, a to za sprawą postępujących w głąb kraju burz i ulew.

Po weekendzie zrobi się chłodniej, jednak spadki temperatur nie będą gwałtowne i drastyczne. Kolejny weekend - według prognoz - znów zapowiada się upalnie.

Źródło: TwojaPogoda.pl

Zbliżający się weekendowy upał będzie zapewne inspiracją dla mediów do tworzenia nowych pogodowych terminów. Już niedługo usłyszymy takie prognozy jak "piekło na ziemi" i "wrzące czeluści" a Wy macie jakieś swoje określenia tak wysokiej temperatury powietrza❓#upał #IMGWCMM pic.twitter.com/CUMNJISiuB— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) July 12, 2023

