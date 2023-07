Pogodowe szaleństwo za oknami. Upał i burze z gradem to zaledwie początek [Prognoza IMGW na 24.07.2023]

Końcówka lipca nie przyniesie przyjemnej pogody, a przynajmniej nie na początku tygodnia. Eksperci IMGW nie mają wątpliwości - w poniedziałek (24.07.2023 r.) warunki atmosferyczne dadzą nam popalić. Trzeba się przygotować na pogodowe starcie na terenie Polski. Z jednej strony będzie bardzo gorąco, a z drugiej przydadzą się parasole. Trzeba będzie zachować szczególną ostrożność, bo miejscami objawiają się burze. Na szczęście synoptycy wiedzą już, gdzie będzie najgorzej. Szczegółową analizę znajdziecie na portalu "Super Expressu".

Specjaliści od pogody z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. To dopiero początek złych wieści. - Pojawią się przelotne opady deszczu oraz głównie na zachodzie i południu z burzami, lokalnie burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 20 mm do 30 mm - alarmuje IMGW w prognozie na 24 lipca.

- Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W burzach i w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h, w Karpatach do 70 km/h i nad morzem do 60 km/h - dodają synoptycy. Zwracajcie uwagę na ostrzeżenia IMGW i lokalne komunikaty meteo. Nie parkujcie samochodów pod drzewami, a w czasie burz zachowajcie szczególną ostrożność.

Pogoda na jutro. Temperatura 24.07.2023

Wspominaliśmy już wyżej o deszczowym i burzowym klimacie. W kontrze do tego będą... upały! Pogoda przypomni nam, że mamy środek lata. Wartości, które z termometrów odczytają m.in. mieszkańcy Wrocławia i Opola mogą przyprawić o ból głowy.

- Temperatura maksymalna na północy kraju i w rejonach podgórskich Karpat od 22°C do 26°C, na pozostałym obszarze od 27°C do 32°C - wskazują eksperci IMGW. Upały możliwe również w okolicach Zielonej Góry, Katowic, Krakowa i Łodzi. Nad morzem termometry pokażą do 25-26 stopni Celsjusza. Pamiętajmy, aby w czasie upałów nie przebywać zbyt długo na słońcu.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 24/25 lipca 2023 r.

Eksperci IMGW wskazują, że w nocy warunki będą zbliżone do tych, z którymi zmierzymy się w ciągu dnia. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz z burzami, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu w burzach od 15 mm do 25 mm. Temperatura minimalna od 13°C w rejonach podgórskich, około 16°C w centrum, do 19°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W burzach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h i stopniowo słabnące oraz w Karpatach do 85 km/h. Prognozy będziemy regularnie aktualizować w naszym serwisie.

