Alert przed burzami z gradem. IMGW ostrzega. Gdzie będzie najgorzej?

Burze z gradem. W czwartek (20 lipca) ostrzeżenie IMGW dla 12 województw

Zgodnie z wcześniejszymi prognozami pogody, czwartek (20 lipca) zapowiada się jako dzień burzowy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółte alerty meteo) dla województw:

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego,

mazowieckiego,

podlaskiego,

świętokrzyskiego,

lubelskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego oraz części obszarów woj. łódzkiego, śląskiego i zachodniopomorskiego.

Synoptycy prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, a miejscami - grad. Silne porywy wiatru będą towarzyszyć również chmurom konwekcyjnym, niekoniecznie z wyładowaniami atmosferycznymi. Alert obowiązuje do wieczora w czwartek (20 lipca). Synoptycy szacują prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk na 80 proc. Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

W czwartek (20 lipca) w kraju na termometrach maksymalnie od 20 stopni Celsjusza do 25 stopni, miejscami nad samym morzem 18-19 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Chcesz wypocząć w Polsce przy ładnej pogodzie? Spiesz się, bo prognozy na sierpień zapowiadają brzydką pogodę. Szczegóły w artykule Jedź na urlop jak najszybciej. W sierpniu czeka na Ciebie deszcz i chłód

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️Burze z gradem⛈️Opady od 15 mm do 25 mm, porywy do 80 km/h oraz grad. Silny wiatr będzie towarzyszyć również chmurom konwekcyjnym, niekoniecznie z wyładowaniami atmosferycznymi.➡️https://t.co/X0qPEdwOPO#meteo #burze pic.twitter.com/wYS1a0Pq2t— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 20, 2023

Sonda Czy boicie się odgłosów burzy? Tak, bardzo Nie, wcale Nie, ale moje zwierzęta się boją