Kiedy wrócą upały? Nagły zwrot w pogodzie. Eksperci podają daty

Upał wróci jeszcze w lipcu? Co mówią prognozy?

Od kilku dni upały w Polsce osłabły. Temperatura spadła i choć nadal jest ciepło, daleko temperaturom w naszym kraju do rekordowych wartości. Wielu z nas zastanawia się, kiedy wrócą upały i słoneczna pogoda. Szczególnie ci, którzy planują urlop w sierpniu, chcą wiedzieć, jak szybko wrócą do Polski wysokie temperatury i słoneczna aura. Kiedy to nastąpi i czy w ogóle są jeszcze szanse na upał tego lata?

Wysokie temperatury wrócą do Polski bardzo szybko, ale... na krótko. Wskazuje na to prognoza numeryczna ECMWF HRES 0.1, przygotowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). W środku nadchodzącego tygodnia temperatura w wielu miejscach spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza, by w piątek (28 lipca) zacząć szybko rosnąć. Upalna będzie ostatnia sobota miesiąca (29 lipca). Prognozowane są temperatury w granicach 30-32 stopni Celsjusza, głównie w Polsce centralnej i zachodniej. Niestety, według prognoz już w niedzielę (30 lipca) nastąpi gwałtowne ochłodzenie. Temperatura spadnie do poziomu 21-26 stopni Celsjusza. A może początek sierpnia w pogodzie będzie oznaczał zwrot i powrót upałów?

Pogoda na sierpień. Deszcz i chłód, na upały trochę poczekamy

We wcześniejszych artykułach informowaliśmy już, że według długoterminowych prognoz, pogoda w sierpniu będzie deszczowa, a dni chłodne. Potwierdzają to kolejne wyliczenia ekspertów z IMGW. - Nachodzące trzy tygodnie na północy i zachodzie chłodniejsze niż zwykle w latach 1991 - 2020 - czytamy we wpisie IMGW w mediach społecznościowych. O wiele chłodniejszy niż w poprzednich latach ma też być przełom lipca i sierpnia.

Kiedy zatem należy spodziewać się powrotu upałów? - Od połowy sierpnia okres ze średnią temperaturą powietrza w normie i trochę cieplejszy niż zwykle w latach 1991 - 2020 - informuje IMGW. Czyżby więc wakacje 2023 miały nas pożegnać upałem, a ci, którzy planują urlop w Polsce w drugiej połowie sierpnia będą cieszyć się piękną pogodą i wysokimi temperaturami? Na razie tak wskazują prognozy, ale warto monitorować pogodę w najbliższym czasie, aby mieć aktualne informacje.

Źródło: IMGW

Walka🥊 o panowanie nad termometrem🌡️ zdecydowanie wygrana zostanie przez drużynę🐧 Kilka gorących i upalnych chwil nie pozwoli w ciągu 10 dni na wygraną drużynie🔥Prognoza numeryczna ECMWF HRES 0.1 👇#WakacyjnaBitwa #PrawdziwePolskieLato #wakacje #IMGW #IMGWCMM pic.twitter.com/mKSof5qo8b— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) July 21, 2023

Prognoza numeryczna ECMWF EPS na 5 tygodni👇▪️ Nachodzące trzy tygodnie na północy i zachodzie chłodniejsze🔵 niż zwykle w latach 1991 - 2020.▪️ Przełom lipca i sierpnia o wiele chłodniejszy🔵 niż zwykle w latach 1991 - 2020 w całym kraju.▪️ Od połowy sierpnia okres ze… pic.twitter.com/K5lJ2fMsYD— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) July 21, 2023

Sonda Czy lubisz upały? TAK! Bardzo NIE! Wolę kiedy nie jest zbyt gorąco