IMGW podał nową prognozę. Tak zakończymy pierwszą dekadę listopada

IMGW podał szczegółową prognozę na poniedziałek (11 listopada) dla naszego kraju. Potwierdzają się wcześniejsze zapowiedzi "Super Expressu". Jeśli poniedziałek jest dla was częścią długiego weekendu, to pogoda nie będzie świętować razem z wami.

W prognozie na początek tygodnia widzimy m.in. sporo chmur, opady deszczu i mgły. Temperatury nie powinny przekroczyć 10 stopni Celsjusza.

Szczegóły wyjaśniamy w poniższym materiale.

Pogoda na jutro, 10 listopada: IMGW zapowiada noc z niedzieli na poniedziałek

Z najnowszej prognozy IMGW dla Polski wynika, że w nocy z niedzieli na poniedziałek odnotujemy zachmurzenie duże i całkowite. Wszyscy ci, którzy będą musieli wyjść z domu, powinni mieć w pogotowiu parasole. Miejscami pojawią się słabe opady deszczu i mżawki, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Gdzieniegdzie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 2 stopni na Pomorzu, do 7 na zachodzie kraju. Na najbliższą noc synoptycy nie zapowiadają silniejszego wiatru.

Chłodny, deszczowy i ponury poniedziałek w prognozach

- W ciągu dnia zachmurzenie będzie całkowite i duże, okresowe przejaśnienia możliwe na południu kraju. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. W rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, w Sudetach i w Tatrach słabe opady śniegu. Rano lokalnie mgły i zamglenia ograniczające widzialność do 300-400 metrów - czytamy w prognozie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na 10 listopada.

Na początku tygodnia będzie nieco chłodniej, niż w sobotę, czy niedzielę. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 6 do 10 stopni Celsjusza. Chłodniej zrobi się w rejonach podgórskich - około 5 stopni. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni i południowy.

Prognoza IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek i na 10 listopada na mapach

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Prognoza IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek