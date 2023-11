IMGW zapowiada "niebezpieczną pogodę" na początku grudnia. Nadchodzi niż Robin

Śnieg, mróz -9°C i wichury do 60 km/h to nie wszystko! Eksperci ostrzegają [Prognoza IMGW na 1.12.2023]

Jak informuje IMGW, "nad północną część Polski nadal napływać będzie powietrze pochodzenia arktycznego", jednak południowe regiony kraju znajdą się w cieplejszym powietrzu polarnym morskim. W najbliższych dniach kolejny raz Polska znajdzie się pod śniegiem. W pasie od Małopolski po południową Lubelszczyznę spadnie ponad 30 cm białego puchu przez cały weekend. Mieszkańcy Podkarpacia i Małopolski muszą też uważać na marznące opady i gołoledź. Pogoda powinna uspokoić się w niedzielę (3 grudnia). Co będzie się działo do tego czasu? Szczegóły poniżej.

W piątek (1 grudnia) sporo chmur i opady śniegu. Na południu i północy kraju deszcz ze śniegiem i lokalnie deszcz. Nad morzem i w górach prognozowane 5-8 cm śniegu. Wciąż mroźno, na termometrach od –4°C na północnym wschodzie, około –1°C w centrum, choć nad nad morzem już 4°C. Wiatr do 70 km/h w górach, może wywołać zawieje i zamiecie śnieżne. Uwaga na śliskie drogi i chodniki.

Podobna pogoda w nocy z piątku na sobotę (1/2 grudnia). Jeszcze więcej śniegu, bo w pasie nadmorskim o około 5 cm, zaś w Małopolsce i na Podkarpaciu do 10 cm. Najwięcej białego puchu w górach - do 12 cm. - Na południu Małopolski i Podkarpacia opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, powodujący gołoledź - informuje IMGW. Uwaga na mgły, które na północy kraju będą marznące i ograniczą widzialność do 200 m. Drogi będą oblodzone i śliskie. Zimna noc. Na termometrach od –9°C na północy, około –4°C w centrum, do 2°C na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany. Porywy wiatru wysoko w Sudetach do 55 km/h.

W sobotę (2 grudnia) na południu kraju dużo śnieg, ale także deszcz ze śniegiem. Marznący deszcz powodujący gołoledź w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam też spadnie 15-18 cm białego puchu. Na północy przelotny śnieg i deszcz ze śniegiem. Nieco cieplej niż w ostatnich dniach. Najchłodniej na Podlasiu –3°C. Niewielki mróz w centrum, najcieplej na wybrzeżu - 3°C. Drogi i chodniki nadal będą śliskie.

W nocy z soboty na niedzielę (2/3 grudnia) nadal mocno popada na południu kraju. W pasie od południa woj. śląskiego, przez Małopolskę i Podkarpacie spadnie ok. 15 cm śniegu. Na krańcach południowo wschodnich z kolei opady marznące i gołoledź. Zimna noc, temperatura od –9°C w kotlinach górskich, –7°C na północy, do –1°C nad morzem.

Dopiero w niedzielę (3 grudnia) pogoda uspokoi się. Nadal będzie padać śnieg, ale przybędzie ledwie kilka centymetrów białego puchu. Deszcz ze śniegiem nad morzem. Na termometrach od –3°C na północnym wschodzie i południu do 2°C nad morzem. Uwaga, bardzo zimna noc z niedzieli na poniedziałek (3/4 grudnia) na terenach podgórskich. Temperatura spadnie tam do nawet –17°C.

Podobna pogoda do tej z niedzieli w poniedziałek (4 grudnia). Jedynie w zachodniej części kraju więcej słońca i brak śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od –4°C południu do 0°C na zachodzie. W nocy z poniedziałku na wtorek (4/5 grudnia) nawet do –17°C na nizinach w południowej części kraju. W kolejnych dniach pierwszego tygodnia grudnia podobna pogoda - mniej śniegu, temperatura w granicach zera i bardzo zimne noce.

