Zima opuści Polskę, ale pojawi się inny problem. Zaskakujące prognozy! Eksperci wskazali datę

To jeszcze w listopadzie!

Siarczysty mróz do -12 stopni, intensywne śnieżyce i szklanka na drogach. Zimowe piekło za oknami

Śnieżyce i siarczysty mróz, a w nocy wydarzy się to! [Prognoza IMGW na 28.11.2023]

Wyraźna zmiana w pogodzie. Mniej śniegu, za to więcej tego! [Prognoza IMGW na 29.11.2023]

Pod koniec listopada potwierdziły się niekorzystne prognozy IMGW dla Polski, które codziennie aktualizowaliśmy na portalu "Super Expressu". Śnieżyce i mrozy dały Polakom w kość, ale niektórzy nabrali dzięki temu apetytów na białe Święta Bożego Narodzenia. Amatorów zimowego klimatu w okolicach Wigilii jest bardzo wielu. Czy zima zostanie z nami do końca 2023 roku? Z prognoz ekspertów z Niemiec wynikało coś zupełnie innego i wygląda na to, że meteorolodzy się nie pomylili. Inicjatywę może przejąć jesienna pora roku.

Zaskakująca prognoza długoterminowa dla Polski. Zima opuści kraj. Padła data

- Do połowy grudnia zima powinna opuścić Polskę, ustępując miejsca aurze typowej dla późnej jesieni, czyli częstym i obfitym opadom deszczu oraz dodatnim temperaturom. Śnieg szybko się roztopi i wrócą szare, brzydkie krajobrazy - zapowiadają autorzy serwisu twojapogoda.pl.

Gdy patrzymy za okna, to trudno nam uwierzyć w taki scenariusz, ale jest to kolejne źródło, które wskazuje na jesienne Boże Narodzenie. Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej również nie widzą w swoich prognozach zimowego i obfitującego w opady śniegu grudnia. Na razie bliżej wszystkim do jesiennej pluchy. Doniesienia synoptyków będziemy regularnie analizować w pogodowym oddziale "Super Expressu".

Pogodowe rekordy, przyprawiające o zawrót głowy. Rozwiąż quiz i pokaż, że jesteś ekspertem