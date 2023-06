Gwałtowne burze wędrują przez Polskę! Koszmarna prognoza

Gwałtowne burze, grad i wichury. Koszmarna pogoda przed weekendem

Jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Anna Woźniak, gwałtowne burze z gradem i bardzo silnym wiatrem, spodziewane są w piątek (23 czerwca) centralnej, południowej i południowo-wschodniej Polsce. – W piątek w całej Polsce będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy nawet wzrośnie do całkowitego. Tam przewaga opadów jednostajnych z sumą do ok. 20 mm deszczu – powiedziała Woźniak. Natomiast w centralnej, południowej i południowo-wschodniej Polsce spodziewane są gwałtowne burze z gradem. – Podczas burz opady deszczu zwykle będą sięgać 20-30 mm, ale na południu i południowym wschodzie mogą dochodzić do 50-55 mm. Burzom może także towarzyszyć bardzo silny wiatr, do 90-100 km/h – ostrzegła synoptyk IMGW. Co więcej, temperatury będą bardzo zróżnicowane. Najchłodniej na Wybrzeżu. Tam termometry pokażą 17-20 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju od 25 do 28 stopni. Upalnie na Podkarpaciu, gdzie temperatura wzrośnie do 30 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, skręcający z kierunków wschodnich przez południowe na zachodnie, a potem nawet na północne.

Alerty meteo IMGW przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał też szereg alertów meteo przed burzami, którym towarzyszył będzie silny deszcz, a w niektórych miejscach również grad. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem wydano dla województw:

podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego,

świętokrzyskiego

Alerty meteo dotyczą także znacznych części województwa łódzkiego i lubelskiego oraz dla południowej części województwa mazowieckiego. IMGW prognozuje tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, a miejscami grad. Z kolei alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano natomiast dla województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, części województwa lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i opolskiego. Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami w dużej części województwa zachodniopomorskiego.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

– W nocy z piątku na sobotę strefa z opadami deszczu i burzami nieco odsunie się na południowy wschód, w związku z tym na krańcach północno-zachodnich będzie już bez opadów i pojawią się lekkie przejaśnienia, być może rozpogodzenia. Przeważnie będą występować jednostajne opady deszczu, których suma wyniesie ok. 10-15 mm, punktowo do 20 mm – powiedziała Woźniak i dodała, że na południowym wschodzie i południu będą jeszcze występować burze z gradem i opadami deszczu do ok. 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Dopiero w drugiej połowie nocy sytuacja będzie się uspokajała.Najniższa temperatura minimalna spodziewana jest w rejonach podgórskich oraz na północnym wschodzie i wyniesie od 12 do 14 stopni Celsjusza. Najcieplejsza noc na krańcach wschodnich. Tam do 17 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nadal z kierunków południowych, skręcający na kierunki zachodnie i północne. – Spokojniejsza pogoda dopiero w weekend, ale będzie chłodniej – podsumowała synoptyk IMGW.

