Burze, grad i wichury do 90 km/h. Pogodowy armagedon

Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje rozległy obszar podwyższonego ciśnienia, jedynie północ oraz częściowo centrum kontynentu jest w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia, tylko nad krańce północno-wschodnie sięga płytka zatoka niżu znad Morza Norweskiego.

Jaka będzie pogoda w piątek, 23 czerwca 2023?

Z prognoz przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek, 23 czerwca 2023 zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami należy spodziewać się burz. Gdzie będzie najgorzej?

- Przelotne opady deszczu. Miejscami, głównie na południu kraju, burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, do 25 mm, lokalnie na południu i południowym wschodzie do 35 mm - informuje IMGW.

Temperatura 23.06.2023

W piątek temperatura w wielu miejscach Polski wciąż będzie upalna, ale w części kraju znacznie spadnie, termometry wskażą zaledwie 18°C.

- Temperatura maksymalna od 19°C na Pomorzu Zachodnim do 28°C w centrum kraju i 30°C na południowym wschodzie, nad morzem, około 18°C - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, na południowym wschodzie do 90 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (23.06.2023/24.06.2023)

W nocy z piątku na sobotę (23.06.2023/24.06.2023) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, w centrum, na wschodzie i na południu kraju burze. W czasie burz możliwy grad. Nad morzem i na krańcach zachodnich po północy bez opadów. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C, tylko na Lubelszczyźnie miejscami 18°C a na zachodzie około 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h, na południowym wschodzie do 90 km/h.

