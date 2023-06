Trąby powietrzne, gradobicia i nawałnice. Ostre załamanie pogody zaraz się zacznie

Toksyczny pył coraz bliżej Polski! Ekstremalna pogoda daje się we znaki

Susza nie do zniesienia!

Upały i burze to nie wszystko! Niepokojące prognozy [Prognoza IMGW na 22.06.2023]

Burze, grad i wichury do 90 km/h. Pogodowy armagedon [Prognoza IMGW na 23.06.2023]

Już noc z czwartku na piątek (22/23 czerwca 2023 r.) nie będzie należała do spokojnych. W prognozie synoptycznej IMGW dla Polski czytamy, że na zachodzie zachmurzenie będzie duże. Problemem będą m.in. postępujące od zachodu w głąb kraju opady deszczu i lokalne burze, możliwy również grad. - Od Zachodniego Pomorza przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk i Opolszczyznę prognozowana suma opadów do 30 mm, lokalnie na Dolnym Śląsku do 50 mm - alarmują eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jeszcze gorzej wygląda prognoza na piątek (23 czerwca 2023 r.). Nie takiej wersji lata chcieli Polacy. Specjaliści z IMGW prezentują mapę, dzięki której możemy się zapoznać z prognozą burz. W przypadku piątku, centralna, południowa i południowo wschodnia część kraju świeci się na pomarańczowo. - Na tym obszarze prognozowane są silne burze z nawalnymi opadami deszczu do 55 mm, porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h oraz grad 2-5 cm. Lokalnie możliwe trąby powietrzne - ostrzegają eksperci od pogody.

Na zachodzie sytuacja bynajmniej nie będzie lepsza. Na pewno przydadzą się parasole, ponieważ zapowiadane są opady deszczu, początkowo o charakterze ciągłym. Jedno jest niemal pewne - 23 czerwca 2023 roku zapisze się w historii jako ponury pogodowo dzień.

⛈️⛈️Silne opady deszczu z burzami, o których w ostrzeżeniach 3 stopnia informuje niemiecka służba #meteo DWD, dziś w nocy wkroczą na teren Polski.U nas jutro miejscami spadnie 55 mm deszczu, wiatr do ok. 100 km/h, grad do 5 cm⛈️🌪️.#IMGW #burza https://t.co/V3hGzVVpTZ— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 22, 2023

Prognoza na weekend. Burze i ochłodzenie to nie wszystko

Jeżeli chcemy napisać coś optymistycznego o pogodzie, to warto wspomnieć, że sobota (24 czerwca 2023 r.) będzie spokojniejsza od piątku. Rozczarowani będą natomiast wielbiciele bardzo wysokich temperatur i upałów. Przydadzą się parasole, ale na szczęście grad i trąby powietrzne najpewniej wezmą sobie wolne.

- W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, tylko na zachodzie i nad morzem bez opadów. Lokalnie w centrum i na wschodzie możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od około 18°C na południowym wschodzie i nad morzem do 20°C w centrum kraju i 24°C na zachodzie, w dolinach karpackich około 15 stopni Celsjusza - wskazują synoptycy Instytutu.

W najbliższych godzinach warto obserwować ostrzeżenia meteo, ale również komunikaty, dotyczące zagrożenia hydrologicznego. Już dziś wiemy, że burze i ulewne deszcze będą miały wpływ na stany wód. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNE #IMGW ‼️🟡GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODYW związku z burzowymi opadami deszczu spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody. Możliwe przekroczenia stanów ostrzegawczych, alarmowych i podtopienia.Szczegóły:➡️https://t.co/iRAKWQITnX pic.twitter.com/mWTCcUDnSh— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 22, 2023

Sonda Boisz się skutków deszczu i burz? TAK NIE