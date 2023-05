Gwałtowna zmiana pogody! We wtorek mniej deszczu, ale pojawi się inny problem [Prognoza IMGW na 16.05.2023]

Gdy spojrzeliśmy na prognozę IMGW na początek tygodnia - złapaliśmy się za głowy. Na portalu "Super Expressu" zapowiadaliśmy wcześniej ulewne deszcze, ale w poniedziałek było ich stanowczo zbyt dużo. Na szczęście warunki atmosferyczne mają to do siebie, że lubią się szybko zmieniać i tak jest również w tym przypadku. Pogoda na wtorek wygląda już nieco lepiej. Mieszkańcy niektórych regionów kraju będą mogli schować parasole głębiej do szafy.

Zdaniem synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Są też dobre wieści - burze wezmą sobie dzień wolny, a deszczu będzie zdecydowanie mniej niż w ostatnich godzinach.

- Przelotne opady deszczu, głównie w drugiej połowie dnia na południu kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny w porywach do 55 km/h, przeważnie z kierunków zachodnich, tylko na południu z kierunków wschodnich - analizują eksperci IMGW w prognozie na 16 maja. Do kierowców apelujemy o ostrożność, zwłaszcza na śliskich nawierzchniach.

Pogoda na jutro. Temperatura 16.05.2023

W temacie temperatur, IMGW niezmiennie ma dobre wieści. Wartości, odczytywane z termometrów będą typowe dla późnej wiosny, a nawet można mówić o przedsmaku lata.

- Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 15°C na krańcach zachodnich, nad morzem i na Podhalu do 21 stopni Celsjusza na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu - podaje IMGW.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę, 16/17 maja

W prognozie IMGW na noc z wtorku na środę czytamy, że zachmurzenie będzje duże z większymi przejaśnieniami na północy kraju. Na północy bez opadów lub początkowo słaby zanikający deszcz. W pozostałej części kraju opady deszczu, miejscami na południu o natężeniu umiarkowanym.

- Od Dolnego Śląska po Małopolskę prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm, lokalnie w woj. śląskim do 30 mm. Temperatura minimalna od 6°C na północnym zachodzie, około 10°C w centrum kraju, do 15°C na południowym wschodzie, w kotlinach sudeckich od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i na południu kraju porywisty, z kierunków północnych i zachodnich - alarmuje IMGW. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

