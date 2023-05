Fala upałów nadchodzi do Polski. Padły daty. Tak gorąco w tym roku jeszcze nie było

Prognozy IMGW mówią o cieple i wysokich temperaturach, które pojawią się w Polsce. Zanim to jednak nastąpi, czeka nas pochmurny i deszczowy początek tygodnia. Jak wyjaśnia IMGW, "to efekt przemieszczania się przez nasz kraj niżu, który rozwinął się na południu Europy i niesie ze sobą dużą porcję wilgotnego powietrza". Kolejny niż z południa Starego Kontynentu dotrze do naszego kraju w środę (17 maja). Prognoza długoterminowa wskazuje, że przed nami tydzień ze sporą ilością chmur i opadów. Miejscami pojawią się też burze. Więcej chwil ze słońcem we wtorek (16 maja), a także w weekend, kiedy to temperatury osiągną wartości, jakich nie notowano jeszcze w tym roku. Szczegóły poniżej.

Prognoza IMGW mówi o deszczu i burzach na początku tygodnia

W poniedziałek (15 maja) dużo chmur w całej Polsce. Miejscami deszcz i burze. Na termometrach od 15°C do 17°C. Najcieplej, co zaskakujące, Suwalszczyźnie, do 21°C. - Wiatr na wschodzie oraz nad morzem umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, z kierunków wschodnich, na pozostałym obszarze kraju na ogół słaby, zmienny. Podczas burz porywy wiatru do 75 km/h - czytamy w prognozie IMGW.

We wtorek (16 maja) nadal możliwe przelotne opady deszczu, głównie po południu kraju. Najchłodniej nad morzem, tam termometry pokażą maksymalnie 15°C. - W głębi kraju temperatura w wzrośnie do około 20°C, na południowym wschodzie do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, z kierunków zachodnich - przewiduje IMGW.

Zanim zrobi się ciepło, przyjdzie ochłodzenie. Prognoza IMGW

W środę (17 maja) dzień będzie pochmurny. Więcej przejaśnień na południowym wschodzie. Spadnie deszcz, we wschodnich regionach także burze. Wschodnia część kraju będzie najcieplejsza, tam na termometrach miejscami do 24°C. Na pozostałym obszarze kraju dużo niższe temperatury. Na południowym zachodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej miejscami zaledwie 10°C. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych.

W czwartek (18 maja) deszcz we wschodniej, południowej i centralnej Polsce. W innych regionach więcej przejaśnień i raczej bez deszczu. Chłodno, na termometrach od zaledwie od 8°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

Prognoza IMGW. Bardzo ciepły weekend

W piątek (19 maja) do Polski dotrze kolejny front atmosferyczny. - Będzie przeważać zachmurzenie duże z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna najniższa w pasie w strefie frontu od Zatoki Gdańskiej po Śląsk, około od 10°C, najcieplej na krańcach wschodnich, do 18°C - czytamy w prognozie IMGW. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W weekend nastąpi ocieplenie. Temperatura maksymalna do 26°C. Na ogół dość pogodnie, ale w godzinach popołudniowych chmur będzie więcej. Pojawią się przelotne opady deszczu i burze.

Źródło: IMGW

Ten tydzień wg prognozy #WRF-#GFS Medium👇🌡️📉📈 zróżnicowana temperatura powietrza, w weekend wyraźne ocieplenie i możliwe⛈️💧📈 większe sumy opadu atmosferycznego☀️📉 mniej słońca niż w poprzednim tygodniu⛈️⚠️ burze#IMGWCMM pic.twitter.com/fD3MRVv49I— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) May 14, 2023