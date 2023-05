Burze i ostre ulewy to nie wszystko! Pogoda wariuje [Prognoza IMGW na 15.05.2023]

Ponad 20 stopni, ale czeka nas to! Wichury do 60 km/h to nie wszystko [Prognoza IMGW na 12.05.2023]

Sprawdzają się niekorzystne prognozy pogody dla Polski, które w ostatnich dniach analizowaliśmy na łamach "Super Expressu". Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie zostawiają złudzeń - poniedziałek (15.05.2023 r.) będzie pełen niebezpiecznych zjawisk meteo. Eksperci już wiedzą, gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza i wiemy też, że trzeba na bieżąco śledzić lokalne komunikaty meteo. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe z pewnością się przydadzą.

Synoptycy IMGW potwierdzają, że w poniedziałek (15 maja 2023 r.) aura nie będzie zachęcała do wychodzenia z domu.

- W dzień zachmurzenie będzie duże i całkowite. Opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadu miejscami do 20 mm. Wiatr na wschodzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni; nad morzem umiarkowany w porywach do 55 km/h; na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany z kierunków zmieniających się. W górach i podczas burz porywy wiatru do 65 km/h - wyliczają eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zachowajcie ostrożność, zwłaszcza w rejonach zagrożonych wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk meteo.

Pogoda na jutro. Temperatura 15.05.2023

Jeżeli są jakieś dobre wieści, związane z pogodą na poniedziałek, to dotyczą one temperatur. Pod tym względem nie odnotujemy negatywnych zmian.

- Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju ukształtuje się na poziomie od 15 stopni Celsjusza, do 17°C, najcieplej na Suwalszczyźnie do 21°C; nieco chłodniej tylko miejscami na wybrzeżu 14°C i w rejonach podgórskich 12°C - podaje IMGW.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 15/16 maja

Eksperci IMGW przekazują, że w nocy z 15 na 16 maja zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Zanikające przelotne opady deszczu. Na południu zamglenia i lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 9°C do 12°C, w rejonach podgórskich miejscami chłodniej 5°C, 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie oraz nad morzem początkowo porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.