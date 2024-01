Groźne wichury dołączają do śnieżyc i deszczów! Pogodowe szaleństwo za oknami [Prognoza IMGW na 1.02.2024]

Środek tygodnia przyniósł nieciekawe pogodowe zmiany w Polsce. Na łamach pogodowego oddziału "Super Expressu" prezentowaliśmy już analizę eksperta IMGW, związaną z prognozą długoterminową na luty 2024 roku. Tym razem skupiamy się na pogodzie na pierwszy dzień drugiego miesiąca. Już w nocy ze środy na czwartek, na wschodzie i południowym wschodzie miejscami odnotujemy słabe opady deszczu lub mżawki, stopniowo zanikające. Lokalnie możliwa mżawka marznąca, powodująca gołoledź. - W drugiej połowie nocy opady deszczu, a miejscami także deszczu ze śniegiem wystąpią na północnym zachodzie kraju - alarmuje IMGW. Niestety, na tym nie koniec nieciekawych wieści.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na czwartek, 1.02.2024

W czwartek na niebie zobaczymy sporo chmur. W górach przybędzie nawet 5-8 cm śniegu. Niestety, trudne warunki atmosferyczne zaatakują również na terenach nizinnych. - Przelotne opady deszczu, na północy i wschodzie kraju także deszczu ze śniegiem, na Suwalszczyźnie oraz w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu - wyliczają synoptycy z IMGW i ostrzegają również przed wichurami.

- Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, na południu i w centrum w porywach do 60 km/h, na północy do 70 km/h, nad morzem silny, do około 50 km/h, w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W szczytowych partiach Karpat wiatr w porywach do 70 km/h, w Sudetach do 100 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne - podaje Instytut.

Są też dobre wieści - temperatury maksymalne na terenie całego kraju będą w czwartek dodatnie. Na zachodzie kraju termometry pokażą nawet 7 stopni na plusie. Najchłodniej w okolicach Suwałk i w południowych rejonach województwa małopolskiego. Ekspert IMGW Radosław Droździoł wskazał w rozmowie z naszym dziennikarzem, że pierwsza dekada lutego powinna być względnie ciepła. Codzienne prognozy będziemy rzecz jasna aktualizować.

Ekstremalne rekordy pogodowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Prószkowie w woj. opolskim. Ile wynosiła? 40,2 °C 45,8 °C 47,1 °C Dalej