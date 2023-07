Grozi nam pogodowy armagedon. Straszą podtopieniami i nie tylko! Złowieszcze prognozy

Burze i ulewne deszcze do 40 mm to nie wszystko! Pogoda oszalała [Prognoza IMGW na 25.07.2023]

Złowieszcze prognozy: burze, ulewy, podtopienia

Przed nami niebezpieczny czas w pogodzie. Jak informowaliśmy we wcześniejszych artykułach, aura w najbliższych dniach będzie zmieniać się bardzo szybko. Szczególnie powinni się martwić mieszkańcy południowych oraz południowo-wschodnich regionów kraju. Złowieszcze prognozy wskazują, że w ciągu dwóch spadnie spadnie tam tyle deszczu, ile - według norm - powinno spaść przez miesiąc. Ulewne deszcze to duże ryzyko podtopionych dróg i zabudowań. Kiedy należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu? Szczegóły poniżej.

Jak informuje portal twojapogoda.pl, "od wtorkowego (25.07) popołudnia po czwartkowy (27.07) poranek nad południowymi i południowo-wschodnimi województwami przejdą nie tylko ciągłe, ale też bardzo obfite deszcze, które będą miejscami połączone z burzami". Szczególnie zagrożone są tereny województw:

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego,

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

południowa część woj. mazowieckiego.

Według prognoz ma tam spaść od 30 do nawet 100 mm deszczu! Czy to dużo? Dla porównania miesięczna norma opadów w tych regionach w lipcu wynosi 80-90 mm. Wniosek? Miesięczna norma zostanie "wyrobiona" w dwie doby i nie jest to dobra wiadomość, nawet w kontekście suszy. Tak ulewnie padający deszcz oznacza podtopienia dróg, zabudowań i garaży podziemnych oraz nagłymi wezbraniami rzek. W najbliższych godzinach ulewny deszcz będzie też potęgować uczucie zimna. Temperatura spadnie wówczas do kilkunastu stopni. Uczucie chłodu zwiększy dodatkowo porywisty wiatr, wiejący podczas burz i ulew z prędkością 50-60 km/h.

Prognozy pogody na najbliższe godziny powinni bacznie śledzić nie tylko właściciele podziemnych garaży i drogowcy, ale także ci, którzy planują lub przebywają obecnie na obozie w pobliżu rzek, potoków lub strumyków. Takie obozy powinny zostać przeniesione w bezpieczne miejsce.

