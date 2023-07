Burze i ulewne deszcze do 40 mm to nie wszystko! Pogoda oszalała [Prognoza IMGW na 25.07.2023]

Początek tygodnia pod względem pogodowym nie należał do spokojnych. Synoptycy z IMGW-PIB ostrzegali m.in. przed ulewnymi deszczami i burzami. Podobny klimat będzie z nami również we wtorek (25 lipca 2023 r.). Za oknami zrobi się ponuro, choć będą nieliczne wyjątki. Polska znajdzie się w zasięgu niżów znad południowej Skandynawii, Zatoki Ryskiej i południowych Niemiec. Co ważne i mające wpływ na temperaturę - będziemy w powietrzu polarnym morskim, chłodniejszym na północnym zachodzie. Dobrych wieści jest bardzo mało.

We wtorek, w ciągu dnia zachmurzenie powinno być umiarkowane i duże. Słońce nie będzie dominowało na niebie, a wręcz przeciwnie. Polakom z pewnością przydadzą się parasole, a momentami ulewy będą bardzo intensywne. Redaktorzy "Super Expressu" przeanalizowali najnowsze prognozy IMGW.

- Wystąpią przelotne opady deszczu, a głównie na południu miejscami również burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 15 mm do 20 mm, na krańcach południowych do 40 mm - alarmują synoptycy Instytutu. - Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W burzach i w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 60 km/h - dodają.

Pogoda na jutro. Temperatura 25.07.2023 r.

Bardzo gorąco, choć nie upalnie, a gdzieniegdzie również poniżej 20 stopni - tak w skrócie można opisać wartości, które we wtorek odczytamy z termometrów. Tym razem nie będziemy nerwowo szukać cienia.

- Temperatura maksymalna na północy i północnym zachodzie oraz w rejonach podgórskich od 19°C do 24°C, na pozostałym obszarze od 25°C do 29 stopni Celsjusza - podaje IMGW w synoptycznej prognozie na wtorek. Na 28 stopni mogą liczyć mieszkańcy Warszawy i Lublina, w okolicach Gdańska termometry pokażą tylko i aż 21°C.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę, 25/26 lipca 2023 r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że w nocy z wtorku na środę (25/26 lipca 2023 r.) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na krańcach południowo-zachodnich zachmurzenie całkowite. Wystąpią opady deszczu, na południu kraju o natężeniu umiarkowanym i tam także także burze. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm na południu kraju. Temperatura minimalna od 10°C na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 13°C w centrum, do 17°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków zachodnich i północnych. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach wzrastające do 70 km/h i w Karpatach do 65 km/h. Zwracajcie uwagę na lokalne komunikaty meteo. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

