To się wydarzy w środę o 18:40 i 20:12. Niecodzienna szansa, by zobaczyć to zjawisko dwa razy!

Deszcz i wichury do 90 km/h to nie wszystko. Co mówią eksperci? [Prognoza IMGW na 12.10.2023]

Dlaczego liście jesienią zmieniają kolor? Odpowiedzialne za zmiany są chlorofile

Żółte i czerwone liście na drzewach lub pod drzewami przypominają nam o tym, że jesień w pełni. Kolorowe drzewa są urokliwe i zachwycają każdego, kto uważa się za tzw. "jesieniarę". Zastanawialiście się kiedy, dlaczego liście zmieniają kolor jesienią? Aby odpowiedzieć na to pytania, cofnijmy się o kilka miesięcy, do wiosny i lata. Wtedy to na drzewach pojawiają się zielone liście. Jak czytamy na blogu "Eksperyment myślowy", "w komórkach liści znajdują się chloroplasty". – Są to organella komórkowe występujące u roślin oraz glonów eukariotycznych, które zawierają niesamowity związek chemiczny - chlorofil – czytamy w treści wpisu. To właśnie chlorofil, a właściwie cała grupa chlorofilów odpowiada za kolor liści. Podstawowym zadaniem chlorofilu jest przetwarzanie energii słonecznej w chemiczną w procesie fotosyntezy, znany dobrze wszystkim uczniom szkoły podstawowej.

Czytaj także: Pogoda na wybory 2023. Oddaj głos i wróć do domu

Dlaczego jesienią liście stają się żółte i czerwone? Warto o tym wiedzieć

Wróćmy do liści i ich jesiennych kolorów. Jesienią temperatura spada, a dni są coraz krótsze. Zatem do liści dociera znacznie mniej światła niż latem. Produkcja chlorofilów spowalnia się. – Chlorofile powoli rozpadają się, a wtedy do głosu dochodzą inne barwniki, które cały czas są obecne w liściach, ale ich kolory są do pewnego stopnia stłumione przez zieleń chlorofilu – czytamy w artykule na blogu "Eksperyment myślowy". Zmiana kolorów liści jest zróżnicowana. Liść, do którego lepiej dociera słońce, zacznie żółknąć później. Liść schowany przed słońcem zmieni barwę szybciej. Jesienią liście najpierw robią się żółte, następnie pomarańczowe, czasami są czerwone, a na końcu - brązowe.

Czytaj także: Pogoda na Wszystkich Świętych. Synoptycy nie mają dobrych wieści

Warto korzystać, póki można i cieszyć oczy widokiem liści w jesiennych kolorach. Wraz ze zbliżającą się zimą woda i substancje odżywcze przestaną docierać do liści, które uschną, zrobią się jeszcze ciemniejsze, aż w końcu opadną. Kiedy drzewa będą już wolne od liści, warto pamiętać, że są i takie, które nie zmieniają kolorów jesienią. Chodzi m.in. o sosnę, jodłę i świerk, które jednak zamiast liści mają igły.

Czytaj także: Pogoda na październik 2023. Te dane pokazują, kiedy nastąpi załamanie

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej