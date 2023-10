Deszcz i wiatr nawet 100 km/h. Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 13.10.2023]

To się wydarzy w środę o 18:40 i 20:12. Niecodzienna szansa, by zobaczyć to zjawisko dwa razy!

Deszcz i wichury do 90 km/h to nie wszystko. Co mówią eksperci? [Prognoza IMGW na 12.10.2023]

Jaka będzie pogoda w piątek, 13 października?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek, 13 października 2023 zachmurzenie w dzień będzie zwykle duże, na południu i północnym wschodzie okresami większe przejaśnienia. Miejscami, głównie na północy, słabe opady deszczu. Synoptycy przestrzegają przed mgłami.

- Rano na północnym wschodzie lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 500 m - czytamy na stronie IMGW.

25 stopni w październiku, w tle śnieg. Totalne zamieszanie w pogodzie

Temperatura 13.10.2023

W piątek najcieplej będzie na południowym zachodzie - tam do 22°C.

- Temperatura maksymalna od 14°C na północnym wschodzie, około 18°C w centrum, do 22°C na południowym zachodzie - podają eksperci.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Porywy wiatru w Karpatach do 55 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 60 km/h, a w Sudetach do 90 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (13.10.2023/14.10.2023)

Według prognoz synoptyków z IMGW, w nocy z piątku na sobotę (13.10.2023/14.10.2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, w południowej połowie kraju stopniowe rozpogodzenia, a w północnej miejscami przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C, tylko na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat około 11°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, w rejonach podgórskich i na Pomorzu w porywach do 60 km/h, nad morzem także dość silny i w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i południowy. Porywy wiatru w Karpatach do 55 km/h, a w Sudetach do 100 km/h.

