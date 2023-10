Pogoda na wybory. Oddaj głos i wróć do domu. Synoptycy nie mają złudzeń

Prognoza IMGW na wybory 15 października. Jaka pogoda w niedzielę wyborczą?

Pogodę w Polsce w dniu wyborów 15 października kształtować będzie niż, pod wpływem którego będzie w najbliższą niedzielę niemal cały kraj. Strefa frontowa będzie przechodzić przez Polskę w sobotę popołudniu i w nocy z soboty na niedzielę (14/15 października). - W niedzielę Polska będzie już po przejściu tego frontu, pod wpływem dość głębokiego niżu i nad cały obszar kraju napłynie już ta chłodniejsza masa powietrza, która skutkować będzie zachmurzeniem umiarkowanym, które okresami będzie wracać do dużego - powiedział dla PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron. Dodał, że miejscami mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, szczególnie w zachodniej i północnej Polsce.

Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 10-12 stopni Celsjusza na zachodzie i północnym-zachodzie do 15 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Nie są to niskie temperatury jak na połowę października, jednak to ochłodzenie w porównaniu z sobotą (14 października). Co więcej, uczucie chłodu potęgować będzie wiatr. Najsilniej powieje na północy kraju - do 60 km/h, a na wybrzeżu 65 km/h.

Ochłodzenie w dniu wyborów. Sobota będzie przyjemniejszym dniem weekendu

Prognoza na wyborczą niedzielę 15 października wskazuje więc, że jeśli szukamy ciepła to najlepiej będzie pójść na wybory, oddać głos i... wrócić do domu. Znacznie przyjemniej zapowiada się sobota, będąca czasem ciszy wyborczej. - Wszystko za sprawą tego, że będziemy mieli jeszcze nad Polską ciepłe powietrze, które napłynie w nocy z piątku na sobotę i w sobotę pozostanie nad Polską - wyjaśnia Jakub Gawron i dodaje, że już do krańców północno-zachodnich będzie zbliżać się "płytka zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym i tam pogoda w sobotę będzie najbrzydsza, bo będzie tam najwięcej chmur".

W pasie od Suwałk aż po Dolny Śląsk miejscami wystąpią opady deszczu. Z kolei w południowo-wschodniej połowie Polski będzie bardzo ładnie. Sobota to też dzień z wysokimi temperaturami. Na północnym zachodzie i Pomorzu od 16 do 19 stopni Celsjusza, zaś na pozostałym obszarze nawet do 23-24 stopni. Odczuwalna temperatura może być jednak nieco niższa z powodu wiatru: umiarkowanego, acz okresami porywistego. Najsilniej powieje na wybrzeżu - do 60 km/h.

