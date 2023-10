Cała Polska w błocie?! Piasek znad Sahary zmieni deszcz w mokrą breję

Piasek znad Sahary nad Polską. Deszcz zmieni się w błoto?

Matowe niebo i deszcz przypominający bardziej lecące z nieba błoto - jak informuje TwojaPogoda, to efekty działania piasku znad Sahary, który w środę, 11 października, dotarł do Polski. Już kilka dni temu silne wiatry, które pojawiły się nad zachodnią częścią pustyni, uniosły masy drobinek na wysokość kilka kilometrów, kierując je w stronę Europy. Sięgnęły one najpierw Wysp Kanaryjskich, ale ominęły kontynentalną Hiszpanię, by dotrzeć do północnej Francji i Anglii. Stamtąd, via Niemcy, trafiły do naszego kraju. Uciążliwe skutki działania piasku znad Sahary odczujemy na dobre ze środy na czwartek i w czwartek, 12 października. Mieszkańcy zachodniej, północnej i centralnej Polski muszą się przygotować na deszcz, ale wymieszany z drobinkami, który może się zmienić w w wyjątkowo brudne opady. Na południe i wschód kraju dotrą one w czwartek. Piasek znad Sahary ma też jednak swój urok.

- Dzięki temu zachód Słońca będzie wyjątkowo malowniczy, bo pełen intensywnych barw, z dominacją pomarańczu i czerwieni. Zachęcamy do jego fotografowania, bo krajobrazy będą przepiękne - informuje TwojaPogoda.pl.

