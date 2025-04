Pogodowe starcie wiosny z latem. Przymrozki kontra letnie temperatury

Prognoza pogody IMGW na wtorek, 29.04.2025

Noc z poniedziałku na wtorek (28/29 kwietnia) pogodna, jedynie na północnym wschodzie kraju więcej ciemnych chmur, ale i tam bez opadów. Najchłodniej na obszarach podgórskich, tam na termometrach około 2°C. Tam też możliwe przygruntowe przymrozki do -2°C. Na pozostałym obszarze od 4°C w południowej Polsce. Najcieplej na północnym zachodzie, gdzie termometry wskażą do 9°C. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

We wtorek (29 kwietnia) na północy i północnym wschodzie możliwy słaby przelotny deszcz. Najchłodniej na krańcach północnych, tam od 12°C do 15°C. Im dalej na południe, tym cieplej. Na północnym wschodzie od 16°C, w centrum 21-22°C. Najcieplej na zachodzie i południowym zachodzie, tam do 23°C. Wiatr na południu słaby, zachodni, na pozostałym obszarze umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

W kolejnych dniach trwającego tygodnia temperatura maksymalna w większości regionów w granicach 20°C. Przed nami więcej chwil z deszczem.

Źródło: IMGW

