Diametralna zmiana w pogodzie! Na taki dzień długo czekaliśmy [Prognoza IMGW na 27.03.2024]

Taka będzie pogoda na Wielkanoc! Bomba ciepła i gorące święta to nie wszystko. Zadziwiający zwrot akcji

Zbliżają się święta wielkanocne, Polacy rzucili się w wir przygotowań. Jaka pogoda będzie im towarzyszyć? W prognozach na 27 marca widać całą masę pozytywnych informacji. Zacznijmy jednak od najbliższej nocy. Na południowym skraju Polski temperatury spadną poniżej zera, ale już w centrum i na zachodzie termometry pokażą 4-6 stopni na plusie. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie zapowiadają opadów, problemem będzie za to silny wiatr, który na Górnym Śląsku może osiągnąć prędkość 60 km/h. W górach wichury nawet do 140 km/h. Tak wyglądają najważniejsze kwestie, związane z porą nocną. A co nas czeka w ciągu dnia? Tu znów przeważają optymistyczne wieści.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na środę, 27 marca 2024

W dzień słońce będzie regularnie przebijać się przez chmury. Gdzieniegdzie zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego. Po raz kolejny zwracamy uwagę na całkowity brak opadów. To zmiana, którą Polacy powitają z optymizmem. Synoptycy z IMGW zwracają uwagę tylko na jeden problem.

- Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, miejscami w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-wschodni. W rejonach podgórskich do 80 km/h, w szczytowych partiach gór od 90 km/h do 130 km/h - przekazują meteorolodzy w prognozie na 27 marca.

Wróćmy do pozytywnych informacji - temperatury pójdą konkretnie w górę. Maksymalne ukształtują się na poziomie od 12 stopni Celsjusza, 13°C na północy i w rejonach podgórskich, 16°C w centrum do 19°C na południu, jedynie nad samym morzem chłodniej około 11°C. Najcieplej będzie w okolicach Katowic, Wrocławia, Gorzowa Wielkopolskiego, Opola, w Małopolsce, Wielkopolsce i w województwie łódzkim. Cała Polska będzie się cieszyć z dwucyfrowych temperatur na plusie.

Wkrótce opublikujemy kolejne prognozy na okres wielkanocny. Już teraz zdradzimy, że będziemy się cieszyć piękną pogodą. Dopiero w pierwszym tygodniu kwietnia przyjdzie załamanie pogody. Miejmy nadzieję, że nie będzie bardzo dotkliwe. Szczegółową analizę przekażemy rzecz jasna na łamach naszego serwisu.

