Deszcze ze śniegiem i wichury atakują. Tutaj pogoda będzie najgorsza [Prognoza IMGW na 13.02.2024]

Na początku tygodnia podawaliśmy w naszym serwisie nowe prognozy IMGW dla Polski, z których wynikało, że czeka nas kilka dni z opadami. Potwierdzamy to również w prognozie na wtorek (13 lutego 2024). Już w nocy odnotujemy sporo chmur, choć na zachodzie spodziewane są przejaśnienia. Miejscami wystąpią opady deszczu, a na północy i w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem (na północy opady nawet do 10 mm). Minusowych temperatur na nizinach nie będzie, ale m.in. na Pomorzu kierowcom życie będą utrudniały mgły, ograniczające widoczność do 300 metrów. A co nas czeka w ciągu dnia? Jest kilka powodów do niepokoju.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na wtorek, 13.02.2024

W kwestii zachmurzenia sytuacja będzie podobna jak w nocy - na niebie zobaczymy sporo chmur, choć na zachodzie pojawią się rozpogodzenia. Temperatura na południowym zachodzie dobije do 9 stopni Celsjusza, minusowych wartości ponownie nie odnotujemy. Niestety, na tym dobre wiadomości się kończą. We wtorek na pewno przydadzą się parasole, a to nie wszystko, bo swoje zrobi też silniejszy wiatr.

- Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie i Podhalu również deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 55 km/h na wybrzeżu, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h - wskazują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na 13 lutego.

W województwie podlaskim termometry wskażą od 2 do 4 stopni, chłodniej będzie w Suwałkach. Najcieplejsze kurtki mogą zdjąć mieszkańcy Wrocławia, Opola, Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego. Przypominamy, że po opadach nawierzchnie będą śliskie. Zalecamy ostrożność na drogach. O ewentualnych alertach i nowych prognozach będziemy informować w naszym serwisie. Pod materiałem prezentujemy zestawienie, dotyczące ostrzeżeń hydrologicznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował komunikaty trzeciego stopnia.

UWAGA🔴OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE 3° #IMGW➡️ODRANa lubuskim odcinku Odry prognozuje się dalszy wzrost stanu wody w strefie powyżej stanów ostrzegawczych w Nowej Soli, Białej Górze i Słubicach oraz powyżej stanów alarmowych w Cigacicach, Nietkowie i Połęcku#Odra pic.twitter.com/3Oa3Ro9WMT— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 12, 2024