Deszcz ze śniegiem, wichury i jeszcze to! Ten region ma najgorzej [Prognoza IMGW na 3.02.2024]

Z dnia na dzień coraz silniejsze wichury, a to dopiero początek. Pogoda szykuje niemiłe niespodzianki. To już pewne

Śnieg i mróz do -20°C! Wiadomo, kiedy to się stanie. Paskudna prognoza

W naszym serwisie przekazywaliśmy już niepokojące prognozy na zbliżający się weekend. Synoptycy z IMGW potwierdzają, że już noc z piątku na sobotę będzie nieciekawa pod względem pogodowym. Wysoko w górach przybędzie nawet 10 cm śniegu, ale nas interesują w pierwszej kolejności tereny nizinne. Tutaj problemów jest kilka - uważać będą musieli kierowcy, którzy zostaną zmuszeni do nocnych podróży. Okresami, na przeważającym obszarze Polski pojawią się opady deszczu, początkowo na wschodzie również deszcz ze śniegiem.

- W rejonach podgórskich miejscami również deszcz ze śniegiem i śnieg, zwłaszcza początkowo. W rejonach podgórskich Karpat lokalnie opady będą marznąć i powodować gołoledź - ostrzega IMGW w prognozie na noc z piątku na sobotę. - Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, na północy do 75 km/h, a nad morzem wiatr silny, do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, zachodni - dodają eksperci Instytutu.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na sobotę, 3.02.2024

Początek weekendu przywita nas pochmurnym klimatem. Na północy i w centrum częstsze przejaśnienia. Miejscami przydadzą się parasole, a wszystko przez opady deszczu. - Rano na Podkarpaciu możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Wysoko w górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem - podaje IMGW.

- Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza do 11°C. Na obszarach podgórskich chłodniej od 4°C do 7°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na północy do 75 km/h, na wybrzeżu silny, do 50 km/h i w porywach do 85 km/h, zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h, w Sudetach do 120 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne - podają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Kto może liczyć na dwucyfrowe temperatury? Przede wszystkim mieszkańcy i goście województw łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Temperatury będą bardziej przypominać jesień/wiosnę. O zimie z prawdziwego zdarzenia nie ma mowy. Nocą minusy możliwe jedynie na południowych krańcach Polski i na Podlasiu. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

Wg🆕 realizacji modelu ECMWF HRES 0,1° nadchodzący tydzień z minimalną📉 temperaturą🌡️ powietrza od -6°C do 8°C oraz maksymalną📈 temperaturą powietrza od -1°C do 14°C. Prognozowana największa suma opadu💧❄️ w przyszłym tygodniu może wystąpić w środę 7 lutego i osiągnąć do 22,0… pic.twitter.com/myqNkZyUpO— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) February 2, 2024

