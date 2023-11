Deszcz, śnieg, wichury i jeszcze to! Eksperci nie mają dobrych wieści

Jaka będzie pogoda w czwartek, 15 listopada?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek (16 listopada 2023) w dzień wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami.

- Miejscami opady deszczu, na północy, a rano także na Podhalu opady deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu. Rano lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m. Suma opadów na wybrzeżu miejscami do 10 mm - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 15.11.2023

W czwartek chłodno, termometry wskażą maksymalnie do 9°C.

- Temperatura maksymalna od 2°C na północnym wschodzie, około 6°C w centrum, do 9°C na południowym zachodzie - podają eksperci z IMGW.

Trzeba też uważać na wiatr, jak czytamy może być słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni, jedynie na wschodzie zachodni. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (16.11.2023/17.11.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z czwartku na piątek (16.11.2023/17.11.2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, na północy opady deszczu ze śniegiem, a na Mazurach, Suwalszczyźnie i na Podhalu oraz w górach opady śniegu. Suma opadów deszczu do 20 mm miejscami na południu. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm. Na Pomorzu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -2°C na północnym wschodzie, około 3°C w centrum, do 5°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami porywisty, z kierunków południowych. W Tatrach porywy wiatru do 90 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

