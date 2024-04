Cała Polska odczuje to na koniec kwietnia. Eksperci od pogody nie mają wątpliwości [Prognoza IMGW na 30.04.2024]

Pogoda na jutro: Prognoza IMGW na wtorek, 30 kwietnia 2024

Choć miesiąc kwiecień nie zawsze rozpieszczał nas pod względem pogodowy, to jego ostatni dzień powinien przypaść do gustu większości naszych czytelników. Już w nocy z poniedziałku na wtorek, w centrum i na południu Polski temperatury osiągną dwucyfrowe wartości. Jedynie na Pomorzu zachmurzenie wzrośnie do dużego i tam możliwy będzie przelotny deszcz. Porywisty wiatr objawi się przede wszystkim w górach. W Sudetach osiągnie nawet 90 km/h, ale poza tym noc zapowiada się bardzo spokojnie. Jeszcze przed majówką będziemy się cieszyć przyjemną, zachęcają do spacerów pogodą. Dowodem na to jest prognoza na wtorek.

Temperatury do 27 stopni Celsjusza. Gorący wtorek w prognozach ekspertów

We wtorek na niebie nie zobaczymy zbyt wielu chmur. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wspominają również o opadach deszczu. Wiatr nie powinien przeszkadzać, choć okresami może być porywisty. Najciekawiej wyglądają prognozy IMGW, dotyczące temperatur. Upałów nie będzie, ale do tej granicy wcale wiele nie zabraknie.

- Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 20 stopni Celsjusza w kotlinach sudeckich i 22°C na Podhalu oraz wschodzie, około 24°C w centrum do 26°C na południu i 27°C na Nizinie Szczecińskiej. Chłodniej tylko nad morzem, od 16°C do 18°C - podają eksperci z Instytutu. Co istotne - na terenie wszystkich województw temperatury przekroczą 20 stopni.

Wtorkowa pogoda powinna nas dobrze nastroić przed majówką. Prognozy na przedłużony weekend majowy również wyglądają dobrze. Codziennie będziemy je aktualizować w naszym serwisie.

