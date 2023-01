Jasnowidz Jackowski już to wie! Właśnie taka będzie wiosna 2023 w Polsce?!

Mokry śnieg, wichury, a w środę jeszcze to! Za oknami pogodowe szaleństwo [Prognoza IMGW na 4.01.2023]

IMGW informuje, że Europa północna, wschodnia i częściowo środkowa jest w zasięgu niżów z ośrodkami nad Morzem Północnym i Rosją. Pozostałą część kontynentu obejmuje wyż znad Hiszpanii. Polska znajduje się w zasięgu zatoki związanej z niżem nad Morzem Północnym. Z zachodu na wschód przemieszcza się układ frontów atmosferycznych. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Jaka będzie pogoda w czwartek, 5 stycznia 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek (5 stycznia 2022) prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Czeka nas deszcz i deszcz ze śniegiem.

- Przelotne opady deszczu, na północy i w rejonach podgórskich przechodzące w deszcz ze śniegiem. W górach opady śniegu. W Beskidach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm, w Tatrach o 15 cm - przekazuje IMGW.

Temperatura 5.01.2022

W czwartek ciepło, termometry wskażą do 9°C. Gdzie będzie najcieplej?

- Temperatura maksymalna od 6°C na północy do 9°C na południu, zachodzie i w centrum kraju, w dolinach górskich około 5°C - czytamy na stronie IMGW.

Czekają nas wichury. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej skali przed silnym wiatrem dla niemal całej Polski.

- Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 110 km/h, w Sudetach do 130 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne - przekazuje IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski. Noc z czwartku na piątek (5.01.2023/6.01.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z z czwartku na piątek (5.01.2023/6.01.2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na północy i zachodzie kraju. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, początkowo także deszczu. W Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm. Temperatura minimalna od -9°C na Suwalszczyźnie 0°C w centrum i 2°C na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie w porywach do 60 km/h, lokalnie do 70 km/h, z kierunków północnych, stopniowo słabnący. Wysoko w górach porywy do 110 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

