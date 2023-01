Cyklon Axel przyniesie wichury i ulewne deszcze! Wiemy, kiedy będzie najgorzej

Deszcz ze śniegiem powraca! We wtorek wydarzy się jeszcze to [Prognoza IMGW na 3.01.2023]

Nadchodzi cyklon Axel. Uwaga na wichury

Ciepło i przyjemna aura, która tak zaskoczyła nas w pierwszych godzinach 2023 r. odejdzie w zapomnienie. Pogoda mocno się zmieni, a odpowiedzialny za zmiany będzie cyklon Axel, który przesuwa się znad Wysp Brytyjskich przez Bałtyk w kierunku zachodniej Rosji. - Ciśnienie gwałtownie spada, zwiększa się też jego zróżnicowanie - informuje twojapogoda.pl. W środę (4 stycznia) będzie w Polsce wiało. Początkowo porywy wiatru osiągnąć 40-50 km. Kiedy cyklon Axel znajdzie się blisko północno-wschodnich granic, wichury przybiorą na sile. Najmocniej wiać będzie między środowym wieczorem a wieczorem czwartkowym (5 stycznia). Wiatr powieje z prędkością nawet 90 km/h. Szczególnie mocno będzie na zachodzie, południu i w centrum Polski. W górach i nad morzem wiatr przekroczy 90 km/h. Jak zawsze przy okazji prognozowanych wichur warto pamiętać o tym, że silny wiatr może łamać gałęzie, uszkadzać dachy i zrywać linie energetyczne. Powalone drzewa mogą powodować utrudnienia w poruszaniu się samochodami i pociągami. Kiedy wieje wichura, lepiej oddalić się od drzew, słupów energetycznych czy dużych banerów reklamowych.

Cyklon Axel przyniesie też ulewy i spadek ciśnienia. Fatalne wieści dla meteopatów

Cyklon Axel przyniesie jednak nie tylko wichury, ale również intensywne opady deszczu. Mogą one być kilkugodzinne i chwilami intensywne. Na północnym wschodzie oraz w górach możliwy także deszcz ze śniegiem i śnieg. - Poza regionami południowymi i północno-wschodnimi wyniosą od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy ziemi. Na pozostałym obszarze nie przekroczą 10 litrów na metr kwadratowy - informuje twojapogoda.pl.Temperatury nadal pokazywać będą wysokie - jak na styczeń - temperatury, ale kompletnie nie odczujemy 5-10 stopni Celsjusza z powodu dużej wilgotności i wichurom. Odporność naszych organizmów może spadać. Wzrasta ryzyko przeziębienia lub grypy. Co gorsza, czeka nas olbrzymi spadek ciśnienia, wahający się od 20 do 30 hPa. To fatalne wieści dla meteopatów, którzy mogą odczuwać bóle głowy, senność i rozkojarzenie.

Kiedy do Polski wróci zima? Szczegóły w artykule Totalne załamanie pogody. Wiemy, kiedy wrócą mrozy i śnieżyce!

Sonda Czy jesteś meteopatą? Tak Nie Trudno powiedzieć