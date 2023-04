Deszcz, śnieg, mgły a to nie wszystko! Sprawdziliśmy, gdzie będzie najgorzej

Deszcz, śnieg, mgły a to nie wszystko! Szaleństwo pogodowe [Prognoza IMGW na 13.04.2022]

Jak informuje IMGW niemal cała Europa jest w zasięgu niżów, z głównymi ośrodkami nad Wyspami Brytyjskimi i Morzem Czarnym, jedynie północne krańce Skandynawii a także zachodnie krańce Hiszpanii są w podwyższonym ciśnieniu. Polska znajduje się pomiędzy niżem znad Morza Czarnego a rozległym niżem z ośrodkami nad Wyspami Brytyjskimi. W centrum i na wschodzie kraju oddziałuje strefa frontu atmosferycznego. Z zachodu napływa będzie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie spada.

Jaka będzie pogoda w czwartek, 13 kwietnia 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek (13 kwietnia 2023) na zachodzie kraju zachmurzenie będzie duże, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże.

- Na południowym wschodzie na ogół bez opadów. Poza tym miejscami opady deszczu, na Dolnym Śląsku o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 15 mm. W Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na szczytach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm -15 cm - czytamy na stronie IMGW.

Synoptycy zwracają uwagę na poranne mgły, które mogą wystąpić lokalnie rano - znacznie ograniczą one widzialność do 300 m.

Temperatura 13.04.2023

W czwartek będzie ciepło, termometry wskażą maksymalnie do 17°.

- Temperatura maksymalna od 10°C na południowym zachodzie do 17°C na północnym wschodzie, na Przedgórzu Sudeckim i na Podhalu od 6°C do 9°C - podaje IMGW.

Wiatr przeważnie słaby, zmienny. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (13.04.2023/14.04.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z czwartku na piątek (13.04.2023/14.04.2023) na południowym zachodzie i zachodzie zachmurzenie duże, opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Na Dolnym Śląsku i południu Opolszczyzny suma opadów do 15 mm. W Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na szczytach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm -15 cm. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu. Na wschodzie gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 4°C na Podkarpaciu do 8°C na zachodzie i północnym wschodzie, w rejonach podgórskich od 2°C do 5°C. Wiatr na północy kraju słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, poza tym przeważnie słaby, zmienny. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

