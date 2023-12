Deszcz, śnieg, a nawet burze! Wichury do 140 km/h to nie wszystko

Jaka będzie pogoda w piątek, 22 grudnia?

informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek, 22 grudnia w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Czeka nas deszcz, śnieg i burze.

- Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie możliwe burze. Na północnym zachodzie prognozowana wysokość opadów 10 mm. Wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm do 10 cm - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura maksymalna od 1°C do 5°C.

Eksperci mówią o wichurach.

- Wiatr umiarkowany i dość silny, na wschodzie w porywach do 70 km/h, na pozostałym obszarze także silny i bardzo silny, od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 95 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 110 km/h, w Sudetach do 140 km/h, zamiecie i zawieje śnieżne - podają.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (22.12.2023/23.12.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z piątku na sobotę (22.12.2023/23.12.2023)zachmurzenie będzie duże, większe przejaśnienia na zachodzie. Miejscami opady śniegu, na zachodzie lokalnie możliwe burze. Temperatura minimalna od -2°C na wschodzie do 0°C na zachodzie i około 2°C nad morzem. Chłodniej tylko w kotlinach karpackich, około -5°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem wiatr silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 100 km/h, w Sudetach do 120 km/h, wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.