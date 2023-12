Opady w całym kraju, do tego groźne wichury! Paskudna pogoda opanowała Polskę

Potwierdzają się niekorzystna prognoza pogody na czwartek (21 grudnia 2023). Ekspertka IMGW, z którą rozmawiał dziennikarka PAP zwróciła uwagę m.in. na wichury i opady. W całym kraju będzie padał deszcz, a chwilami, zwłaszcza w obszarze Sudetów, mogą to być intensywne opady. Na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, natomiast w wysokich partiach gór sypnie śniegiem. Wiatr powieje z południowego zachodu i południa, będzie umiarkowany i porywisty. Z upływem dnia jego prędkość będzie wzrastać od północnego zachodu i pod wieczór na Wybrzeżu oraz północnym zachodzie porywy mogą dochodzić do 90 km/h.

W górach wiatr początkowo powieje z prędkością do 70 km/h, w wyższych partiach Karpat i Sudetów do 90 km/h. Opadom śniegu będą towarzyszyć zawieje i zamiecie śnieżne. IMGW opublikował ostrzeżenia pierwszego stopnia. Nie obowiązują jedynie na terenie Warmii i Mazur, Pomorza, i Podlasia (stan na 21.12.2023, 9:15). - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu - czytamy w komunikacie dla Warszawy. Uwaga! W prognozie ostrzeżeń widzimy aktualizacje i ostrzeżenia w całej Polsce, w tym alerty drugiego stopnia. Zalecane jest odświeżanie komunikatów.

W nocy wichury do 100 km/h. Prognoza pogody IMGW

W nocy z czwartku na piątek nadal będzie pochmurnie, ale możliwe są również większe przejaśnienia. Będzie padał deszcz ze śniegiem, chociaż na południu kraju niewykluczone są jeszcze opady samego deszczu. W wysokich partiach gór spadnie śnieg.

Temperatura wyniesie od 0 st. C na północnym wschodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz Kotliny Kłodzkiej około minus 1st. C, w centrum i na wschodzie 2 st. C, a na południowych zachodzie do 3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość solny, a w całym kraju porywisty, powieje z zachodu. Na Wybrzeżu, zachodzie oraz w obszarach górskich w porywach osiągnie prędkość 90-100 km/h.