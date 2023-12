Deszcz ze śniegiem, wichury, a w nocy nawet to! Pogoda nie daje za wygraną [Prognoza IMGW na 21.12.2023]

Pogoda psuje przedświąteczne plany. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformował, że w czwartek (21 grudnia 2023) Polska będzie w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Danią. Z zachodu na wschód będzie wędrował ciepły front atmosferyczny. Pod koniec dnia do zachodniej granicy dotrze kolejny układ frontów atmosferycznych. Z zachodu będzie napływało wilgotne powietrze polarne morskie. Co to oznacza w kontekście pogody na najbliższe godziny? W ciągu dnia należy spodziewać się przewagi dużego zachmurzenia. Miejscami wystąpią opady deszczu, na północy i w rejonach podgórskich, także deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu.

- Na południu Dolnego Śląska i na Górnym Śląsku prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Wysoko w Sudetach oraz w Beskidzie Śląskim i Żywieckim możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 15 cm, w Karpatach o 8 cm. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach na zachodzie i południu kraju do 70 km/h, na wschodzie do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach wyniesie do 100 km/h, w Sudetach do 120 km/h, powodując zamiecie i zawieje śnieżne - alarmuje IMGW.

Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza, 3 st. C na wschodzie oraz w kotlinach karpackich do 8 st. C na zachodzie. Na 8 stopni Celsjusza mogą liczyć mieszkańcy województwa lubuskiego, o 5 stopni mniej na Podlasiu. W Warszawie i okolicach temperatura maksymalna na poziomie 5 stopni Celsjusza.

Niepokojąca prognoza na noc z czwartku na piątek. Zachowajmy ostrożność

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem, w rejonach podgórskich i na północy kraju także w śnieg, wysoko w górach mogą wystąpić opady śniegu. Lokalnie możliwe są burze. Prognozowana suma opadów w rejonach podgórskich wyniesie około 10 mm, na południu Podkarpacia 20 mm. Wysoko w górach możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, w Bieszczadach o 20 cm. Temperatura minimalna wyniesie od 0 st. C do 3 st. C, w dolinach karpackich około -2 st. C.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, na wschodzie w porywach do 70 km/h, na zachodzie i nad morzem oraz po południu w centrum kraju także silny i bardzo silny (do 55 km/h), w porywach do 95 km/h, lokalnie możliwe są porywy do 100 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach może osiągnąć do 100 km/h, w Sudetach do 130 km/h, powodując zamiecie i zawieje śnieżne. Obserwujmy ostrzeżenia meteo! Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.