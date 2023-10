Deszcz i wichury do 90 km/h to nie wszystko. Co mówią eksperci?

To się wydarzy w środę o 18:40 i 20:12. Niecodzienna szansa, by zobaczyć to zjawisko dwa razy!

Jaka będzie pogoda w czwartek, 12 października?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek, 12 października 2023 przydadzą się parasole - zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem.

- W południowej połowie kraju prognozowana suma opadów miejscami około 10 mm. Po południu na północy możliwe większe przejaśnienia - podaje IMGW.

Temperatura 12.10.2023

W czwartek termometry wskażą maksymalnie do 23°C. Gdzie będzie najcieplej?

- Temperatura maksymalna od 13°C na północy, około 17°C w centrum, do 23°C na południu - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i silny od 30 km/h do 50 km/h, w całym kraju okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Porywy wiatru na wschodzie i północy do 60 km/h, w Karpatach do 70 km/h, nad morzem do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (12.10.2023/13.10.2023)

Według prognoz synoptyków z IMGW, w nocy z czwartku na piątek (12.10.2023/13.10.2023)w północno-wschodniej części kraju zachmurzenie małe oraz umiarkowane i tu bez opadów, ale gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu. Jak podaje IMGW, prognozowana suma opadów około 10 mm na południu kraju, na Kielecczyźnie i Podkarpaciu do 15 mm. Temperatura minimalna od 3°C na Podlasiu, około 10°C w centrum, do 15°C na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim porywisty, z kierunków zachodnich, w drugiej połowie nocy na zachodzie skręcający na południowy. Porywy wiatru w górach do 70 km/h.

Lubelskie. Tak wyglądała nocna burza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.