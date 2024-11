Śnieżyce, wichury do 130 km/h i jeszcze to! Alarmująca suma opadów. Nowe ostrzeżenia

Taka będzie pogoda w weekend. Prognoza IMGW na sobotę, 23.11.2024

W sobotę (23 listopada) - według prognoz IMGW - "od południowego zachodu kraju rozbudowywać się będzie klin wyżu z centrum nad Alpami, jedynie północno-wschodnia część Polski pozostanie jeszcze w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Morzem Barentsa". Polska pozostanie jeszcze w arktycznej, chłodnej masie powietrza, ale ciśnienie zacznie rosnąć.

W nocy z piątku na sobotę (22/23 listopada) opady śniegu, głównie w północnej, zachodniej i południowej Polsce. Na Pomorzu możliwy deszcz ze śniegiem, zaś na wybrzeżu prognozowane są burze. - Miejscami na obszarach podgórskich prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm - informuje IMGW. W niemal całym kraju lekki mróz lub temperatura bliska zeru. Najchłodniej w kotlinach karpackich, tam termometry pokażą -8°C. Najcieplej nad morzem, do 2°C. - Wiatr na wschodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h. Wysoko w Tatrach wiatr w porywach do 70 km/h, w Sudetach do 100 km/h, tam też wiatr powodować może zamiecie i zawieje śnieżne - zapowiadają meteorolodzy. Uwaga, kierowcy! Drogi nocą mogą być śliskie. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem niemal dla całego kraju.

W sobotę (23 listopada) możliwy przelotny deszcz, zaś w zachodniej i północnej Polsce deszcz ze śniegiem. Burze możliwe na wybrzeżu. W Tatrach może spaść do 10 cm śniegu, zaś w południowej Małopolsce i Śląsku prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to około 5 cm. W górach lekki mróz, na pozostałym obszarze od zera wschodzie do 4-5°C na zachodzie i nad morzem.

Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na zachodzie oraz obszarach podgórskich w porywach do 55 km/h, zachodni. Nad morzem wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, w trakcie dnia słabnący, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, na szczytach Sudetów do 100 km/h. Wysoko w górach wiatr powodować może zamiecie i zawieje śnieżne.

- prognozuje IMGW.

Diametralna zmiana pogody. Wiemy, kiedy wróci jesień

W niedzielę (24 listopada) nastąpi diametralna zmiana pogody, ponieważ z zachodu na wschód będzie przez Polskę przemieszczać się ciepły front atmosferyczny. Wyprze on chłodne powietrze i zapewni bardziej jesienną aurę.

Źródło: IMGW

Piątek i sobota jeszcze zimowe, ale w niedzielę przez Polskę z zach na wschód będzie przemieszczać się ciepły front atmosferyczny, który zapewni powrót jesiennej aury.Przez cały czas pogoda obfitować będzie w wiele niebezpiecznych zjawisk.https://t.co/tFkqDdP5id#IMGW pic.twitter.com/aFWqyQUrDC— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 22, 2024

