Śnieżyce, wichury do 130 km/h i jeszcze to! Alarmująca suma opadów. Nowe ostrzeżenia

Taka będzie pogoda w czwartek, 21.11.2024. Temperatura i opady

Noc ze środy na czwartek (20/21 listopada) będzie pochmurna. Prognozowane są przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Na Pomorzu spaść może do około 5 cm białego puchu. Lokalne burze możliwe są na wybrzeżu. Uwaga kierowcy, drogi mogą być śliskie. W nocy mróz, na Podhalu temperatura spadnie do -7°C. Mróz również na południowym wschodzie. Najcieplej nad samym morzem, tam termometry pokażą do 2°C. Uwaga na silny wiatr. IMGW ostrzega przed nim mieszkańców południowych i północnych krańców Polski.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, w całym kraju porywisty, na wybrzeżu i w obszarach podgórskich Sudetów do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 100 km/h, w Karpatach do 65 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

- czytamy w komunikacie IMGW.

W czwartek (21 listopada) prognozy nie przewidują poprawy pogody. Wciąż sporo chmur i przelotne opady: śniegu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Nadal możliwe lokalne burze na wybrzeżu. Chłodno. Najniższa temperatura na Podhalu, tam około -3°C. Na obszarach podgórskich Karpat i na Pomorzu około zera. Najcieplej na południowym zachodzie i nad morzem, tam na termometrach do 4°C. Nadal może silnie wiać. - Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny i silny, do 45 km/h, w całym kraju porywisty, nad morzem w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 80 kmh/, w Karpatach do 65 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne - zapowiada IMGW.