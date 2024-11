Burze powracają do Polski! Nie ma odwrotu. Pogodowe szaleństwo opanuje ten region

Deszcz ze śniegiem to nie wszystko! Tutaj będziemy się trząść z zimna

Pogoda na jutro: Noc z deszczem ze śniegiem i mrozem do -4 stopni

Synoptycy z IMGW podali najnowszą prognozę na noc z poniedziałku na wtorek (18/19 listopada 2024 r.). Wynika z niej, że na wschodzie kraju i na Wybrzeżu pojawią się przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. W województwie pomorskim porywy wiatru mogą osiągnąć 60 km/h, a na Podhalu możliwe spadki temperatur do -4 stopni Celsjusza. Delikatny mróz odnotujemy również na południu i południowym wschodzie Polski. Uwaga - miejscami drogi będą śliskie. Apelujemy o ostrożność i zachowanie maksymalnego poziomu koncentracji. W szczytowych partiach gór porywy wiatru osiągną 80 km/h.

Pogoda na wtorek. Burze, deszcz ze śniegiem i ocieplenie w prognozie IMGW na 19 listopada

W ciągu dnia na niebie zobaczymy sporo chmur, które niestety przyniosą sporo opadów. Deszcz może spaść we wszystkich województwach, a na północy kraju oraz w Sudetach możliwe są opady deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. Na tym jednak nie koniec, gdyż synoptycy z IMGW zapowiadają również akcenty burzowe, które mogą poskutkować utrudnieniami komunikacyjnymi.

Na Pomorzu przejściowo możliwe zawieje a na Wybrzeżu lokalnie burze. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, w rejonie Wybrzeża i obszarach podgórskich Karpat od 70 km/h do 80 km/h, południowy. W szczytowych partiach gór porywy wiatru od około 80 km/h, w Sudetach do 100 km/h w Beskidach i 110 km/h w Tatrach - wyliczają eksperci z IMGW w prognozie synoptycznej na wtorek, 19 listopada.

Prognoza pogody dla Polski. Temperatura 19.11.2024

We wtorek odnotujemy delikatne, ale jednak ocieplenie. To dobre wieści dla tych, którzy stęsknili się za dwucyfrowymi wartościami na plusie. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 3 stopni Celsjusza, 4°C na północnym wschodzie do 7°C, 9°C na przeważającym obszarze i około 10°C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. W kotlinach karpackich chłodniej, około 5°C.

Na 9-10 stopni mogą liczyć mieszkańcy:

Dolnego Śląska

Małopolski

Śląska

Opolszczyzny

województwa lubuskiego

Wtorek może być najcieplejszym dniem obecnego tygodnia. Ocieplenie widać jeszcze w prognozach średnioterminowych na niedzielę, ale te doniesienia będziemy aktualizować w "Super Expressie".

