Śnieżyce, wichury do 130 km/h i jeszcze to! Alarmująca suma opadów. Nowe ostrzeżenia

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę. Ostrzeżenia 19/20.11.2024

Prognoza synoptyczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie zostawia złudzeń - noc z wtorku na środę nie będzie spokojna. Eksperci od pogody zapowiadają przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. - Prognozowane sumy opadów od 10 mm na zachodzie, 15 mm na północy i północnym zachodzie, do 20 mm na południowym zachodzie. Nad resztą kraju poniżej 10 mm. Na południowym wschodzie miejscami bez opadów - wskazuje IMGW.

Możliwy też przyrost pokrywy śnieżnej - na północy kraju miejscami do 5 cm, na południowym zachodzie, zwłaszcza na szczytach Sudetów, od 6 cm do 15 cm. Do powyższych prognoz dochodzi silny wiatr - miejscami w porywach do 80 km/h, w rejonach podgórskich do 85 km/h.

- Na wybrzeżu nad ranem wiatr silny i bardzo silny od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h. W szczytowych partiach Sudetów porywy początkowo do 170 km/h, potem słabnące do 100 km/h. W szczytowych partiach Karpat porywy od 110 km/h do 130 km/h, zwłaszcza początkowo. Podczas opadów śniegu wiatr może powodować zawieje śnieżne i ograniczać widzialność do 200 m, a w górach poniżej 200 m - alarmuje Instytut i publikuje ostrzeżenia! Obowiązuje one w województwach:

lubelskim

podkarpackim

małopolskim

śląskim

opolskim

dolnośląskim

wielkopolskim

kujawsko-pomorskim

lubuskim

warmińsko-mazurskim

pomorskim

zachodniopomorskim

łódzkim

mazowieckim

świętokrzyskim

Większość alertów wygasa w godzinach porannych, ale możliwe są aktualizacje. Zaleca się regularne sprawdzanie mapy z ostrzeżeniami IMGW. Temperatura minimalna na ogół od 0 stopni Celsjusza do 5°C, na południu kraju miejscami do 6°C, a w rejonach podgórskich Sudetów spadki do -1°C. Niestety, w ciągu dnia nie będzie wiele lepiej.

Pogoda na środę, 20 listopada: Śnieżyce, alarmująca suma opadów i burze

Prognozy na środek tygodnia nie wyglądają dobrze. Synoptycy spodziewają się wielu nieciekawych zjawisk atmosferycznych. W środę zachmurzenie powinno być duże z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Wiemy już, gdzie będzie najgorzej. Wiatr może zrywać dachy i powodować utrudnienia komunikacyjne. Nieciekawie będzie również na drogach.

Na południu i północy kraju miejscami prognozowane sumy opadów od 10 mm do 15 mm. W górach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej od 4 cm do 7 cm. Nad morzem lokalnie możliwe burze. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach od 55 km/h do 65 km/h. Na wybrzeżu wiatr silny i bardzo silny od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 110 km/h. W rejonach podgórskich porywy do 80 km/h. W szczytowych partiach Karpat porywy do 130 km/h, słabnące do 80 km/h. Podczas opadów śniegu wiatr może powodować zawieje śnieżne i ograniczać widzialność do 200 m, a w górach poniżej 200 m - wylicza IMGW w prognozie synoptycznej na 20 listopada.

Pogoda na jutro. Temperatura 20.11.2024

Jeżeli są jakieś dobre wieści, dotyczące pogody na środę, to są one związane z temperaturami. Są regiony, które zanotują ocieplenie. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie na ogół od 1°C do 6°C, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu miejscami do 9 stopni Celsjusza. Najcieplej powinno być w okolicach Lublina i Rzeszowa, narzekać nie powinni również mieszkańcy Białegostoku oraz Krakowa. Najcieplejsze kurtki powinni wyciągnąć mieszkańcy Szczecina i Zielonej Góry.

Temperaturami zbliżonymi do 10 stopni należy się cieszyć, bo w kolejnych dniach będą wyjątkami. W niedzielę ocieplenie zanotujemy na Zachodnim Pomorzu, ale w innych regionach powieje zimą. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.