Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), nad Europą nadal dominować będzie rozległy wyż z rejonu Wysp Owczych. Jedynie północno-wschodnia część kontynentu oraz basen Morza Śródziemnego znajdować się będą pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie w zasięgu wspomnianego wyżu, w przetransformowanym powietrzu arktycznym.

Jaka będzie pogoda w czwartek 2 marca 2023?

Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w czwartek (2 marca 2023) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko w górach małe. Trzeba się przygotować na opady deszczu i śniegu. Może być niebezpiecznie, ponieważ opady miejscami będą marznąć, powodując gołoledź.

- Miejscami słaby deszcz lub mżawka, na wschodzie także deszcz ze śniegiem i śnieg oraz w godzinach porannych możliwa marznąca mżawka powodująca gołoledź - ostrzega IMGW.

Temperatura 2 marca 2023

W czwartek najcieplej w rejonie Zatoki Gdańskiej. Termometry wskażą dodatnie temperatury.

- Temperatura maksymalna od 1°C w rejonach podgórskich Karpat, około 4°C na przeważającym obszarze, do 7°C w rejonie Zatoki Gdańskiej - podaje IMGW.

Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany, z kierunków północnych.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (2.03.2023/3.03.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z czwartku na piątek (2.03.2023/3.03.2023) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko w górach małe. Miejscami słaby śnieg, na północnym wschodzie przejściowo możliwa marznąca mżawka powodująca gołoledź. Lokalnie, szczególnie na zachodzie, marznąca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -4°C na zachodzie, Kujawach i w Kotlinie Kłodzkiej do 1°C na Półwyspie Helskim; chłodniej gdzieniegdzie w rejonach podgórskich od -10°C do -5°C. Wiatr słaby, na północnym wschodzie umiarkowany i tam porywisty, północno-zachodni i zachodni.

