Na wschodzie Polski największa anomalia. Pogodowi eksperci mają twarde dane

Pogoda w styczniu i lutym 2023. Eksperci mówią o anomaliach

Jak informuje TwojaPogoda.pl, powołując się na dane IMGW-PIB, w styczniu i w lutym 2023 w Polsce doszło do anomalii pogodowej, biorąc pod uwagę średnią temperaturę powietrza. Od 1 do 26 stycznia była ona aż o ponad 3 stopnie wyższą niż norma wieloletnia z lat 1991-2020. Z kolei im dalej na wschód kraju, tym anomalia była większa - przy wschodniej granicy było to już ponad 4 kreski. Zarówno styczeń, jak i luty w tym regionie okazały się jednymi z cieplejszych w historii prowadzonych pomiarów. Drugi miesiąc roku kończy się, ale już na terenie całego kraju, średnią temperaturę sięgającą ponad 2 stopnie powyżej normy wieloletniej. Podobnie jak w przypadku stycznia jeszcze większa anomalia wystąpiła we wschodniej Polsce, bo w pasie:

Mazury,

Suwalszczyzna,

Podlasie,

Lubelszczyzna

była o ponad 3 kreski więcej niż średnio w latach 1991-2020. - Jest to już dziesiąta z rzędu zima bez znaczącej, ujemnej anomalii temperatury. Jak pamiętamy, ostatnią srogą zimę przeżywaliśmy na przełomie 2012 i 2013 roku, kiedy niemal w całym kraju trzymały ponad 20-stopniowe mrozy, a śniegu napadało kilkadziesiąt centymetrów - informuje TwojaPogoda.pl.

